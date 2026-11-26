PONTEDERA – Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, uno scontro fronto-laterale tra due veicoli. Si tratta di due uomini di 46 e 50 anni e di un bambino di 10 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Fornacette, della Misericordia di Selvatelle e della Pubblica Assistenza di Pontedera, che hanno provveduto a trasportare tutti e tre i coinvolti al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera per gli accertamenti e le cure del caso.