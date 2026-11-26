Scontro fronto-laterale, feriti un bambino di 10 anni e due uomini
26 novembre 2026 | 08:22
A Pontedera
PONTEDERA – Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale, uno scontro fronto-laterale tra due veicoli. Si tratta di due uomini di 46 e 50 anni e di un bambino di 10 anni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza di Fornacette, della Misericordia di Selvatelle e della Pubblica Assistenza di Pontedera, che hanno provveduto a trasportare tutti e tre i coinvolti al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera per gli accertamenti e le cure del caso.
Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri.
Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dei feriti né sulle cause dello scontro.