PONTEDERA – Quattro automobilisti denunciati, patenti ritirate e un quantitativo di cocaina sequestrato. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera nella serata di venerdì 27 novembre, nell’ambito di un servizio mirato a contrastare i reati contro il patrimonio, la criminalità diffusa e soprattutto le condotte pericolose alla guida.

L’operazione si è svolta tra le 18 e la mezzanotte e ha portato al deferimento in stato di libertà di quattro persone, fermate nel corso dei posti di controllo predisposti sul territorio.

Tra i casi accertati, quello di un giovane di 25 anni risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 1,22 grammi per litro. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente e l’affidamento dell’auto a una terza persona.

Ancora più elevato il valore riscontrato a carico di un automobilista di 40 anni, fermato con un tasso alcolemico di 1,68 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Anche in questo caso i militari hanno proceduto al ritiro della patente, mentre il veicolo è stato riaffidato alla legittima proprietaria.

Un altro quarantenne ha invece rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. La successiva perquisizione personale e dell’automobile ha permesso ai Carabinieri di trovare 0,33 grammi di cocaina. Per l’uomo, oltre alla denuncia e al ritiro della patente, è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Il quarto episodio ha riguardato un uomo di 44 anni che, alla vista dei militari e dell’alt intimato dalla pattuglia, ha tentato di allontanarsi. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e il blocco dell’automobilista. Anche lui si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Oltre alla denuncia, gli sono state contestate le violazioni amministrative per non aver rispettato l’alt e per aver guidato con la patente scaduta. L’auto è stata affidata a una terza persona.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno complessivamente identificato 31 persone e controllato otto veicoli.