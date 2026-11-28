La carambola|
Cronaca/
Auto con quattro diciottenni a bordo si ribalta: uno si allontana, tre in ospedale
28 novembre 2026 | 12:09
Nel Pisano
PROVINCIA DI PISA – Un’auto con a bordo quattro ragazzi di 18 anni, tutti di nazionalità marocchina, si è ribaltata, ieri, in seguito a un incidente stradale.
Dopo il ribaltamento, uno degli occupanti si è allontanato dal luogo dell’incidente, mentre gli altri tre sono stati soccorsi e accompagnati al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso.
Per i tre giovani trasportati in ospedale, i parametri vitali risultavano conservati.
Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le circostanze dell’allontanamento del quarto ragazzo.