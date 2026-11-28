CASTELNUOVO VAL DI CECINA – Un incidente di caccia ha provocato il ferimento di un uomo di circa 65 anni, raggiunto al volto da una scarica di pallini esplosi da un fucile da caccia.

L’episodio si è verificato nel territorio comunale di Castelnuovo Val di Cecina. Per cause ancora da chiarire, durante l’attività venatoria l’uomo è stato colpito al viso da un colpo d’arma da fuoco.

Le condizioni del ferito hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasferito all’ospedale di Siena per le cure e gli accertamenti necessari.