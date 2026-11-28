Prima dell'alba|
Cronaca/
Furgone avvolto dalle fiamme nella notte: a fuoco anche un’auto parcheggiata
28 novembre 2026 | 09:43
A Ponsacco
PONSACCO – Incendio nella mattina di oggi, intorno alle 5.30, in via Trieste, dove una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per domare le fiamme che avevano avvolto un furgone parcheggiato.
All’arrivo dei soccorritori, il mezzo era completamente avvolto dal fuoco. Le fiamme si sono propagate anche a un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area interessata.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di competenza e accertare le cause del rogo.
Fortunatamente non si registrano feriti.