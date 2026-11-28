PISA – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 26 anni, sorpreso mentre cedeva droga a un acquirente in Piazza delle Vettovaglie.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 26 novembre, intorno alle 15.35, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa.

I Carabinieri hanno notato il giovane mentre consegnava due involucri a un’altra persona. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare entrambi e recuperare la sostanza appena ceduta, risultata essere hashish per un peso complessivo di 3,63 grammi.