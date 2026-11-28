Arma in strada|
Piazza delle Vettovaglie sotto controllo: arrestato un 26enne per spaccio, sequestrati hashish e 250 euro
A Pisa
PISA – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico. I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 26 anni, sorpreso mentre cedeva droga a un acquirente in Piazza delle Vettovaglie.
L’intervento è avvenuto nel pomeriggio del 26 novembre, intorno alle 15.35, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa.
I Carabinieri hanno notato il giovane mentre consegnava due involucri a un’altra persona. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare entrambi e recuperare la sostanza appena ceduta, risultata essere hashish per un peso complessivo di 3,63 grammi.
La successiva perquisizione personale del ventiseienne ha portato al rinvenimento di 250 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.
Droga e denaro sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Pisa, che coordina le indagini, il giovane è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata successiva.
L’arresto è stato convalidato dal giudice, senza l’applicazione di alcuna misura cautelare.