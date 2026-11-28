PISA – Si è presentato all’Ufficio Immigrazione dichiarando di avere 17 anni e chiedendo di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Ma un documento ha fatto emergere una contraddizione impossibile da ignorare: il passaporto, che attestava invece la sua maggiore età. Per un cittadino bengalese di 24 anni sono scattate le manette.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa, dopo aver tentato di farsi riconoscere come minorenne esibendo un certificato di nascita rilasciato dalle autorità del Bangladesh, nel quale gli venivano attribuiti 17 anni.

La vicenda è emersa quando il giovane, accompagnato dal proprio avvocato, si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione. Agli agenti ha sostenuto che il passaporto in suo possesso, dal quale risultava la maggiore età, fosse falso e di averlo acquistato all’estero da trafficanti di esseri umani.

Una versione che non ha convinto i poliziotti, insospettiti dall’incongruenza tra i documenti esibiti. Per fare chiarezza è stato quindi richiesto l’intervento degli investigatori della Squadra Mobile, che hanno avviato accertamenti approfonditi.

Le verifiche hanno coinvolto anche gli specialisti del falso documentale in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dell’aeroporto San Giusto di Pisa. Il risultato ha ribaltato la versione fornita dal ventiquattrenne: il passaporto è risultato autentico, mentre il certificato di nascita presentato per dimostrare la minore età riportava un numero di protocollo sconosciuto alle autorità bengalesi.

A quel punto, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pisa, gli investigatori hanno proceduto all’arresto in flagranza ai sensi dell’articolo 495 del Codice penale, che punisce la falsa dichiarazione o attestazione di identità a un pubblico ufficiale.