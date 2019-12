Torna il presepe vivente a Castelfranco

Torna domani sera (28 dicembre) l’appuntamento con il presepe vivente di Castelfranco. Dopo lo stop del 2018 e la pioggia che una settimana fa aveva fatto saltare la prima delle due date in programma, stavolta è davvero tutto pronto per rivivere una delle tradizioni irrinunciabili del Natale castelfranchese.

Una tradizione che quest’anno si presenta in una veste rinnovata, a cominciare soprattutto dalla location: resta il centro storico, ovviamente, con le sue piazze e i caratteristici chiassi, ma la scena della Natività trova “casa” nella vicina piazza Garibaldi.

L’appuntamento col presepe è fissato dalle 21 in poi, anche se già dal pomeriggio ci sarà più di un’occasione per fare due passi in paese: in largo Carlo Alberto sarà possibile visitare la mostra dei presepi, mentre dalle 18 le quattro contrade apriranno le casine in legno di piazza Bertoncini per offrire un aperitivo gratuito a tutti i visitatori. Sotto le logge del municipio la scuola di musica Didasko si esibirà dalle 19 in canti e melodie natalizie.

Dopo cena, attorno al fuoco dei bivacchi e delle lanterne, i figuranti del presepe porteranno Castelfranco nella Palestina di duemila anni fa, attraverso una serie di scene allestite tra piazza Bertoncini, largo Carlo Alberto e piazza Garibaldi, dove saranno ricreate le botteghe artigiane del tempo, il mercato, il palazzo di Erode e l’accampamento dei legionari romani, insieme alla capanna della Natività allestita di fronte al monumento ai Caduti.

È qui che si svolgerà la scena finale, al termine del viaggio che Giuseppe e Maria percorreranno dalle 22 lungo le varie scene del presepe. Alla rappresentazione parteciperanno anche gli attori del gruppo teatrale For Red Roses, insieme ai giochi di fuoco a cura di Fire Aida.