Adrian Topalli ancora premiato come fantino dell’anno

È stato un anno da incorniciare il 2019 per il fantino albanese, ma fucecchiese di adozione, Adrian Topalli: tre palii vinti, cinque vittorie in provincia nell’ippodromo senese di Pian delle Fornaci, due a quelle di primavera e Fucecchio, alle quali vanno aggiunte anche due batterie vinte nelle corse di addestramento per il palio di Asti.

Numeri e risultati che parlano da soli e che hanno permesso al fantino fucecchiese di essere premiato per la terza volta consecutiva miglior fantino dell’anno dal sito online specializzato La voce del Palio.

Il riconoscimento gli è stato consegnato nei giorni scorsi in un noto ristorante senese. Nella speciale classifica ha preceduto Gavino Sanna, vincitore del palio di Fucecchio con la contrada Sant’Andrea, giunto secondo e Dino Pes giunto terzo, che ha vinto con la contrada Cattedrale il Palio di Asti.

Un ricoscimento per Topalli che si aggiunge a quello ottenuto con il cavallo Red Riu, da lui allenato e di proprietari fucecchiesi, che è stato premiato dal sito specializzato Brontolo dice la sua miglior mezzosangue dell’anno 2019 per le vittorie ottenute nei pali di Fucecchio, Castiglion Fiorentino e Feltre.

Per Topalli è stato anche l’anno dell’esordio nel palio di Asti, una contesa importante, la seconda dopo Siena, che non poteva rinunciare alla presenza di un fantino resosi protagonista per l’intero anno paliesco.

Un’esperienza che verrà ripetuta nel nuovo anno ormai alle porte. Si ha infatti notizia che tra qualche giorno sarà ufficializzato e reso pubblico l’ingaggio di Adrian Topalli da parte di un’importante e blasonata contrada astigiana.