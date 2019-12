La Calamita Onlus, eventi e concerti per le feste

Tanti eventi con La Calamita Onlus per le feste.

Dopo gli appuntamenti musicali a Fucecchio organizzati al santuario di Santa Maria delle Vedute durante il periodo natalizio, al centro di aggregazione, di cui fa parte anche l’oratorio parrocchiale, si stanno organizzando eventi di convivialità.

Come da tradizione, infatti, nei giorni delle festività, si sono tenuti il concerto del gruppo Insieme per caso e quello dei cori parrocchiali con gli allievi migliori del maestro Berni che si sono esibiti sulle note di Chopin, Mozart e Beethoven. I proventi dei concerti sono stati destinati alla manutenzione del centro che, nonostante sia nuovo e ben funzionante, necessita di continui lavori per la custodia e la messa in sicurezza dei locali.

Giunti ormai alla conclusione di un anno denso di impegni, eventi e momenti di incontro, in moltissimi da tempo hanno deciso di salutare il 2019 trascorrendo il capodanno all’insegna del divertimento e della genuinità organizzato proprio dai responsabili dell’associazione di volontariato che ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto il progetto nel corso degli ultimi anni.

Infine, per concludere gli appuntamenti, il 5 gennaio alle 21,30 tutti i bambini sono invitati al centro per l’attesissimo arrivo della Befana che omaggerà i più piccoli con gustosissime calze, durante una serata divertente e ricca di giochi. Il 7 gennaio poi ricominceranno le normali attività del centro, a partire dai Pomeriggi insieme alle 15.