San Miniato sullo sfondo del giallo di Giancarlo Pertici e don Ricciarelli

Un giallo ambientato a San Miniato. È l’ultimo romanzo di Giancarlo Pertici con don Francesco Ricciarelli.

La presentazione si terrà venerdì (10 gennaio) alle 21, nell’auditorium del seminario vescovile di San Miniato, con la casa editrice Titivillus e la cooperativa La Pietra d’Angolo. Il titolo del volume è L’erede di San Martino.

Si tratta di una sorta di giallo che si svolge a San Miniato, sebbene non vi sia scritto espressamente. Si comincerà dall’immagine in copertina, il bel disegno di Sauro Mori, riprodotto anche nel materiale pubblicitario, con San Miniato sullo sfondo e in primo piano una roulotte ed un cavallo, per anni posizionati nella valle posta proprio dietro al seminario, ad ospitare un singolare personaggio, in qualche modo protagonista dello stesso romanzo di Pertici.

Accanto a don Ricciarelli, ci saranno naturalmente l’autore, Giancarlo Pertici, e l’editore, Andrea Mancini, che leggerà vari brani del libro.

Sono previsti interventi anche da parte della cooperativa La Pietra d’Angolo e della libreria del seminario.

Oltre a parlare del libro sarà forse possibile capire, durante la serata di venerdì, il destino del palazzo, da un po’ di tempo sotto osservazione e con una serie di lavori in corso.