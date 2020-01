La voce dei Caraibi in una cantina di San Miniato: la storia degli Inspector Grant

Il camino, le bottiglie, l’odore di una storia lontana e genuina che è come la famiglia: una cosa da cui scappare ma per tornare. L’odore della cantina umida, delle vinacce e del legno bruciato e l’eco delle volte nella cantina della vecchia casa del nonno sono il punto d’inizio, quello dove si può iniziare a sognare e a sperimentare.

Inizia da quella volta a San Miniato la storia degli Inspector Grant e sabato 25 gennaio alle 22,30 fa tappa al circolo Arci di Brusciana con la presentazione, in anteprima assoluta, di My Secret Garden, del nuovo Cd del gruppo. Un’occasione unica per perdersi nel “giardino segreto” degli Inspector Grant, una “nowhere land”.

Da quel primo pomeriggio sono passati 4 anni. E altrettanti musicisti si sono uniti ai primi due. Lukas Bernardini e Gabriel Stohrer sono due amici appassionati di musica con storie diverse. Lukas fa ascoltare all’amico qualche brano che ha composto nell’arco di una ventina d’anni, tra cui due pezzi dal vago sapore reggae dub caraibico, delle melodie ossessive con qualche frammento surreale di testo. Gabriel di colpo si entusiasma e mette mano anche lui alla chitarra. Ed è così che Lukas, che in quel frangente lavora ancora tra Messico e Italia e Gabriel, di chiare origine tedesca ma da anni residente a San Miniato dove lavora tra libri musica e teatro, fondano Lukas and the Strawfires, un progetto in cui vengono coinvolti immediatamente anche Matthias Stohrer, fratello di Gabriel e Stefano Nassi alle percussioni.

Le prime idee musicali di Lukas diventano così in breve tempo canzoni, Come Under My Little Umbrella e Inspector Grant e poi la cifra stilistica della band che auto produce e pubblica un Ep nella Marzipan House di Matthias. La frattura della mano destra di Gabriel dà l’opportunità al terzo fratello Stohrer, Nick, di entrare nel gruppo che si trasforma in quintetto. Manca solo un batterista, ma arriverà Francesco Bracci a colmare anche questa lacuna. Il sestetto si esibisce in giro per la Toscana e partecipa al Senza Filo Contest al Cantiere San Bernardo di Pisa. Matthias lascia il basso per il pianoforte, cantano un po’ tutti, le canzoni diventano una sorta di serenate reggae caraibiche, al pubblico piacciono e la band vince il contest.

Poi ancora live in formazioni che vanno dal trio al sestetto, ma in cantiere un nuovo grande progetto, quello di un disco destinato a “indagare”, da vero ispettore, un genere musicale molto più ampi che include digressioni nel pop, nel funk, nel soul, nel jazz, nel garage e nel punk. Sempre d’obbligo uno sguardo al passato, a partire dal Great American Song Book, per attraversare tutto l’universo musicale successivo, approcciando le canzoni come fossero invenzioni culinarie: in principio il prodotto semplice, la materia prima, che viene man mano sofisticata attraverso la cottura, gli ingredienti secondari, gli odori, i condimenti. E, alla fine, una spolveratina di sana psichedelia.

L’ispettore Grant della canzone è quello che dà il nome alla band e “vive e lavora” in qualche città del Caribe a lingua inglese, non per forza la Giamaica. Un nome scelto perché la maggior parte delle canzoni del gruppo sono storie, quasi sempre con un mistero di fondo, o comunque con risvolti imprevedibili e vagamente inquietanti.