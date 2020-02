La novità dell’edizione 2020 è quasi pronta: domenica 2 febbraio, nella strada principale di Orentano, debutterà il carro di Frozen.

Il regno di ghiaccio della principessa Elsa sarà indiscusso protagonista della seconda delle 5 giornate del Carnevale dei Bambini di Orentano.

Dopo un debutto con un sole primaverile, il presidente dell’ente carnevale Maurizio Ficini e tutti i volontari, insieme a mastri pasticceri e pizzaioli, al luna park e agli artisti di strada, sono pronti a un’altra giornata di festa.

Un carnevale particolare, in cui i bambini possono salire sui carri di Capitan Uncino, Mowgli, Topolino, la Famiglia Addams, i Minions in tutta sicurezza e, da domani, su un carro in più.

Non l’unica novità del Carnevale 2020, quest’anno con ingresso a offerta.