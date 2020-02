Da Fucecchio ad Asti per vincere il palio

Il fantino albanese, fucecchiese d’adozione, Adrian Topalli, correrà il palio di Asti per il rione Santa Caterina. L’annuncio è stato dato attarverso un video dal rettore del Rione rosso celeste, Nicoletta Sozio, durante la cena di presentazione che si è svolta sabato sabato 1 febbraio nella sede del sodalizio astigiano nel centro della città piemontese.

Un ingaggio importante per il fantino “fucecchiese” che vede riconosciute, con la partecipazione al secondo palio più importante d’Italia, le capacità professionali, la caparbietà, e la tenacia, da sempre dimostrate.

La stagione scorsa è stata da incorniciare per Topalli risutato vincitore di quattro palii (Bomarzo, Castiglionfiorentino, Bientina e Feltre) e quindici corse di addestramento tanto da essere stato premiato per la terzavolta consecutiva miglior fantino del 2019.

Nicoletta Sozio ed i contradaiolo rosso celesti hanno deciso quindi di scommettere sul famtino “fucecchiese” per riportare il cencio nella sede di via Isnardi nella centralissima Asti dove non è più entrato dal 2014.

La contesa astigiana è in programma domenica 6 settembre nella centralissima piazza Alfieri, e dopo la parentesi della scorsa edizione, verrà disputata con la formula originaria, ossia con tre batterie ed una finale che vedrà contrapposti i quattordici rioni astigiani e sette comuni piemontesi.