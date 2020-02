Giochi di carte e storia: come sono nati e alcune curiosità

I giochi di carte sono senza ombra di dubbio interessanti e pieni di fascino, se si considera il settore del gambling. Oggi il gioco d’azzardo basa gran parte del suo successo proprio su questi passatempi, soprattutto alla luce dei numeri di spessore collezionati dai casinò online. Nonostante sia dura competere con altri classici come le slot machines e la roulette, ancora oggi questi giochi riescono a difendersi egregiamente.

Un discorso che vale, ad esempio, per must come il blackjack, il poker e il baccara. Ecco perché in questo articolo scopriremo alcuni cenni storici molto importanti su questi games, insieme a qualche stuzzicante curiosità.

Il baccara, fra realtà e leggenda

Il baccarat è uno dei giochi di carte più antichi, nonché uno di quelli che può contare su una delle storie più misteriose di sempre. Ci sono infatti diversi approfondimenti online che trattano le origini del gioco di carte Baccara, come questo post di LeoVegas ad esempio, e che aiutano gli utenti a chiarire alcuni dubbi.

Si racconta infatti che il gioco in questione sia nato nientemeno che in età etrusca, e sia derivato dalla leggenda dei nove dei. In sintesi, il baccarat avrebbe origine dal rito che decideva le sorti delle vergini dei villaggi etruschi, basandosi sul risultato del lancio di un dado a nove facce. Fra i personaggi storici appassionati di questo gioco, invece, troviamo ad esempio Carlo VIII.

Il poker, dai persiani ai colonizzatori

Anche l’origine del poker appare quantomeno dubbia, sebbene ci siano delle informazioni più precise sulla sua genesi. Secondo gli storici, infatti, il poker altro non è che la versione “moderna” di un gioco di carte nato in Persia. Furono i colonizzatori di New Orleans a diffondere questo passatempo, appreso appunto dai marinai persiani. Da dove deriva il termine “poker”? Si pensa dal francese “poque” (“ingannare”), a sua volta derivante dal tedesco “pochen”. In realtà le versioni che conosciamo oggi sono più recenti, perché almeno all’inizio non veniva usato il mazzo francese con 54 carte.

Le origini presunte dei giochi di carte

L’Italia può essere considerato come uno dei paesi che per primi iniziò a scoprire i giochi di carte, ma la realtà è diversa da quanto ci si aspetterebbe. Se da un lato le carte francesi rappresentano l’evoluzione di quelle tricolori, dall’altro va detto che le nostre carte sono nate da quelle arabe. Furono dunque gli arabi tra i popoli più appassionati di questi passatempi, ma anche loro non possono essere considerati i padri fondatori. Le prime testimonianze storiche risalgono infatti alla Cina antica, dove si iniziarono ad usare le carte come alternativa al Mahjong. All’epoca venivano realizzate in avorio e osso, almeno fino al XII secolo.