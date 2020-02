Festa di Carnevale con l’Avis di Capanne

Appuntamento oggi (16 febbraio) con la Festa all’Avis a Capanne.

Tra scarrozzate sul trenino, giochi, canti e balli, per l’occasione al centro Avis verranno premiati i vincitori del concorso sul Carnevale (la cui mostra sarà allestita all’interno del Centro Avis) a cui hanno partecipato le scuole primarie del Comune e le mascherine più originali e simpatiche.

Durante la festa sarà possibile assaggiare gustosissimi bomboloni. Poi tutti insieme sul trenino diretti in piazza Vittorio Veneto a bruciare il Carnevale.

“Un grazie particolare – dicono dall’Avis – agli insegnanti delle scuole partecipanti ed ai loro alunni per la partecipazione e per i lavori svolti, veramente belli. Grazie poi all’associazione La Ruzzola che ci aiuterà a far divertire i partecipanti e a Marcello (musica a 360°) che ci farà ballare in allegria con la sua musica. Infine grazie ancora al Gruppo Gioca con noi che ha curato la realizzazione del manufatto carnevalesco collocato in piazza Vittorio Veneto a Capanne e che ha ideato il pupazzo di carnevale che verrà bruciato in piazza a Capanne. E naturalmente grazie di cuore a tutti i volontari Avis”.

Per informazioni sul pomeriggio di festa 348.5421295.