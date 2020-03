‘La Vita’, settimanale della diocesi di Pistoia, diventa dorso locale di Avvenire

Nuova ‘Vita’ per lo storico settimanale cattolico dell’arcidiocesi di Pistoia.

Con oggi (1 marzo) la testata La Vita, erede di una tradizione ultracentenaria, cambia volto e diventa il dorso locale di Avvenire, il primo in Toscana.

“Una grande emozione – ha affermato il vescovo Fausto Tardelli – un segno che vogliamo dare alla diocesi per essere sempre più attenti alle tante notizie che provengono dal nostro territorio. Una piccola svolta, che va nella direzione di una sempre maggiore attenzione alla comunicazione e all’apertura della nostra chiesa, oltre che un segno di unità grazie all’importante ed efficace con Avvenire”.

Il settimanale sarà disponibile a partire da oggi in parrocchia, in edicola o in abbonamento. Nel primo numero il giornale darà largo spazio all approfondimento, alle inchieste e agli appuntamenti della Chiesa.