“L’amore al tempo del Coronavirus” recita, in questi giorni concitati, una parafrasi dal celebre titolo di García Márquez: e la musica, invece? In tempi di chiusura di locali, quarantene e serrata per decreto di eventi musicali e non solo, non è più tempo di concerti.

Eppure in provincia di Pisa qualcuno ha provato a rispondere alla questione de “la musica al tempo del Coronavirus” con un evento di sicuro ingegnoso ed inedito: il concerto a distanza. Parliamo di Sconcerto E01 – Musica in live streaming a norma di legge, evento previsto questa sera a (8 marzo) a partire dalle 22 ed organizzato dalla Meno Whare House, giovanissima startup del settore del menagement e della produzione musicale, nata a Pisa alcuni mesi fa in collaborazione con il Redroom Recording Studio di Vecchiano, dove il progetto ha la sua sede “fisica”.

Foto 2 di 2



Proprio dai locali di Vecchiano questa sera prenderà il via il concerto, in diretta streaming e godibile da casa, visibile ai link Facebook delle pagine “Meno_warehouse” e “Redroom Recording Studio”. Una serata di dj set alla quale parteciperanno i livornesi Form Follows, i pisani Device Creep Ensemble, seguiti dal dj set di “buio.xxidra”.

Gruppo che snoda la sua creatività fra l’indielectronica, il trip hop e l’ambient, i Form Follows sono un duo nato a Livorno nell’inverno 2016, creato da Filippo Conti e Fabio Saggese. Il progetto unisce sonorità acustiche al mondo della musica elettronica, attraverso la ricerca di suoni, campionamenti e sintesi digitale. Le canzoni sono un insieme di idee e sensazioni, scritte nel tentativo di far interagire la musica con l’ambiente circostante. Dopo 3 EP autoprodotti, numerosi concerti e alcune collaborazioni con artisti come Apes On Tapes, Nularse e Leland Did It ad aprile 2017 esce il loro primo LP, Morfosi. E’ di febbraio scorso, invece, il secondo disco Ruje.

Non si vive però di sola musica. Anche se l’evento sarà di libera fruizione, ci sarà la possibilità, attraverso apposito link visibile dai due canali dedicati al concerto in streaming, la possibilità di donare per sostenere gli artisti che aderiscono a questa iniziativa. L’evento, assolutamente inedito in provincia di Pisa e non solo, vuole essere però solo un “episodio 1”.

“Il format punta a essere diffuso e acquisito da tanti altri addetti ai lavori – spiega la giovane event promoter sangiulianese, ideatrice di Meno, Francesca Gabbriellini –. Lo streaming dei concerti si sta in realtà diffondendo in tutta Italia in questo contesto di crisi. Vogliamo contribuire a dare questo segnale politico-simbolico di vitalità dell’ambiente nonostante tutto ciò che stiamo vivendo. Un’occasione in più anche per gli artisti di superare questo momento di stallo”.