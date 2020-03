Coronavirus, il Dramma popolare sospende le attività

Sono tre gli eventi in programma che sono stati sospesi. Tutte le attività culturali di relazione con il pubblico del Dramma Popolare di San Miniato sono state sospese in attesa che l’emergenza da Covid-19 sia superata, ma l’intento è quello di ripresentarle non appena sarà possibile.

Sabato 14 marzo ci doveva essere l’incontro con il procuratore della Repubblica di Pisa Alessandro Crini, ma non si terrà così come non si terrà, mercoledì 25 marzo, giornata dantesca (Dantedì) con Isabella Gagliardi, Marco Biffi e l’attore Andrea Giuntini. Sospeso anche Stabat Mater, in programma venerdì 3 aprile con Marcella Gozzi (soprano), Ilaria Savini (mezzo soprano), Nicola Dalle Luche (violino), Fabrizio Berni (organo).

Il presidente del Dramma Marzio Gabbanini esprime le sue scuse, ma ribadisce con questa decisione e con senso di responsabilità, l’urgenza di tutelare la salute pubblica. Le nuove date saranno comunicate appena disponibili.