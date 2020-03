“Siamo molto orgogliosi dell’inserimento del nostro istituto all’interno delle iniziative del Ministero per il supporto alla Didattica a distanza e che la nostra esperienza sia d’esempio e possa essere replicata nelle scuole italiane”. Così la dirigente Maria Elena Colombai racconta che il circolo didattico di Fucecchio è in prima linea per l’emergenza coronavirus a sostegno della scuola.

Il Circolo infatti è stato protagonista all’interno dell’iniziativa del Ministero Didattica a distanza condotta dall’istituto di ricerca Indire tramite Avanguardie Educative (qui il progetto), che dall’inizio della sospensione delle attività scolastiche fornisce sostegno alle scuole italiane con decine di webinar al giorno tenuto dai più noti docenti innovatori della scuola italiana tra i quali si annovera l’insegnante di Fucecchio Patrizia Moriani. La docente, nel suo ultimo webinar dal titolo “Eas a distanza”, ha presentato la sua esperienza realizzata nella classe III C del plesso Carducci, dimostrando come, anche con la didattica a distanza, si possa fare scuola in modo attivo e creativo sfruttando le tecnologie presenti nella scuola.

“Da parte nostra – spiega la Dirigente – abbiamo attivato la scuola a distanza fin dall’inizio dell’emergenza grazie alla presenza nel nostro istituto della piattaforma Office365 Education di Microsoft, tra quelle suggerite dal Ministero, tramite la quale i docenti hanno potuto integrare il registro elettronico con la classe virtuale che consente sia il repository di compiti che la creazione di lezioni, anche in videoconferenza, consentendo ai docenti di ristabilire un contatto con i bambini per ricreare il clima della classe perduto con la chiusura della scuola. Forte, partecipato e sentito è stato l’impegno dei docenti che si sono ritrovati a gestire all’improvviso sistemi e strumenti in modo diverso e poco esplorato per tutti data la straordinarietà della situazione.

Tutte le classi da adesso sono in grado di effettuare la vera didattica a distanza, fatta di esercitazioni ma anche di lezioni partecipate e costruttive. Persino la scuola dell’infanzia si sta attivando con la creazione da parte dei docenti di blog di plesso nei quali inseriscono video, giochi e letture da far visionare anche ai piccoli. Voglio ringraziare tutto il nostro Digital Team costituto dalle docenti Bartolucci Sabrina, Daniero Lorella, Panicucci Sibilla e Briganti Laura che, coordinate dall’animatore digitale Moriani nonché MIE Expert, Microsoft International Educator, che in pochi giorni hanno messo insieme un sistema articolato e collegando alla piattaforma più di 500 alunni”.