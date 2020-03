Il Pianto della Madonna al Dramma Popolare

Da anni il Dramma Popolare promuove un concerto o una sacra rappresentazione nel duomo di San Miniato per Pasqua. E anche quest’anno ha deciso di farlo, scegliendo di proporre Il Pianto della Madonna di Jacopone da Todi.

“Avevamo in programma – spiega il presidente Marzio Gabbanini – lo Stabat Mater di Pergolesi, questa volta da proporre nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso. Il distanziamento reso necessario, per disposizioni ministeriali, a tutela della salute e della vita, non ci impedisce tuttavia di superare l’impossibilità di trovarci insieme, poiché lo faremo ancora utilizzando il web e modificando una parte del programma”.

L’appuntamento è al link www.facebook.com/atuttolive il 3 aprile alle 19. Poiché lo Stabat Mater si ispira alla lauda medievale Il Pianto della Madonna di Jacopone da Todi, sarà questo testo a essere recitato da Andrea Giuntini, dopo l’introduzione del presidente e l’intervento del vescovo Andrea Migliavacca.

L’incontro terminerà con l’ascolto dell’Ave Maria di Bach-Gounod.