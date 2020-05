Fotografo artista, addio a Krieger che “dipinse” Montanelli

Sua è una delle fotografie più famose scattate a Indro Montanelli. Ma Bob Krieger era l’autore dei ritratti più noti di tanti altri personaggi, come Gianni Agnelli, Carlo Azeglio Ciampi o Versace.

Krieger è morto ieri 7 maggio a 84 anni mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. Era andato lì in vacanza ospite di amici ma a causa delle regole per il contagio da coronavirus, era stato costretto a prolungare di due mesi il soggiorno e sarebbe dovuto rientrare in Italia questa mattina.

Era nato ad Alessandria d’Egitto. Per i suoi tanti ritratti di Indro, la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio “lo ricorda con gratitudine per la cortesia e la generosità con le quali si è sempre reso disponibile nei nostri confronti”.