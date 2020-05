Mascherine, distanze e libri in quarantena: musei e biblioteche si preparano a riaprire

Seguendo le indicazioni del Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 maggio e dell’ordinanza regionale 57, anche musei e biblioteche possono riaprire. Secondo le indicazioni di sanificazione, però, non tutti i servizi riescono a essere garantiti, in modo particolare la continua sanificazione. Anche nei comuni del Cuoio però, tornano a essere accessibili alcuni servizi.

A Santa Croce sull’Arno

La biblioteca comunale Adrio Puccini, a partire da lunedì 25 maggio, sarà aperta lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19. Rimarranno sospesi il prestito interbibliotecario e i servizi bibliotecari decentrati. Per garantire il servizio ai cittadini della frazione di Staffoli e per evitare troppi spostamenti, sopratutto da parte delle persone anziane, sarà mantenuto il servizio Just read-Prestito a domicilio, la consegna sarà effettuata la mattina del venerdì (qui).

“Un servizio culturale – ricorda la sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda –, pubblico, per molti utile o addirittura necessario, quello della nostra biblioteca, che non soltanto riprende la sua attività, ma si adatta alla situazione di emergenza che ancora stiamo vivendo e porta avanti iniziative di prestiti a domicilio per venire incontro ai nostri lettori e alle nostre lettrici. Questo spirito con cui la Adrio Puccini si riorganizza è l’ennesimo esempio di ‘spirito santacrocese’: quel modo di mettere la concretezza al servizio della collettività e del suo benessere. Grazie a chi in queste ore si sta impegnando per rendere questa riapertura possibile e sicura in termini di prevenzione”.

A Fucecchio

La biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio torna ad aprire al pubblico, seppur con orario e servizi ridotti. Da lunedì 25 maggio, infatti, riprenderà il servizio di prestito e restituzione libri, mentre resteranno ancora chiuse al pubblico le sale lettura e la sezione ragazzi. Non sarà inoltre possibile per gli utenti muoversi autonomamente tra gli scaffali per scegliere i libri, così come resterà ancora sospeso il prestito interbibliotecario.

La biblioteca, per il momento, effettuerà un orario ridotto pertanto sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Per accedere ai locali sarà necessario rispettare i protocolli anti contagio e dunque mantenere la distanza di sicurezza, sia durante l’attesa tra gli utenti sia all’interno con gli operatori, e indossare la mascherina. Inoltre, i libri e gli altri materiali restituiti dovranno restare in “quarantena” per 10 giorni prima di poter essere nuovamente prestati senza alcun rischio.

“Abbiamo voluto dare una risposta alle necessità culturali dei cittadini – spiega l’assessore alla cultura Daniele Cei – che vedono nella biblioteca un punto di riferimento importante. Purtroppo al momento, proprio per rispettare i protocolli di sicurezza, dobbiamo limitarci a riattivare soltanto il servizio di prestito e restituzione, mentre non possiamo ancora mettere a disposizione degli utenti i locali della biblioteca. Le attività culturali, però, proseguono anche in maniera virtuale”.

A San Miniato

Da lunedì 25 maggio le biblioteche comunali e l’archivio storico riapriranno al pubblico. L’accesso sarà per un solo utente per volta, salvo minori e persone non autosufficienti che potranno avere un accompagnatore. Le biblioteche (San Miniato, San Miniato Basso e Ponte a Egola) saranno attive per i soli servizi di prestito e restituzione con un orario differenziato: San Miniato (tel. 0571 406710 – prestito@comune.san-miniato.pi.it) sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, il lunedì mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 19; San Miniato Basso (tel. 0571 406718 – biblioteca.smbasso@comune.san-miniato.pi.it) il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13, il martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e Ponte a Egola (tel. 0571 406720 – biblioteca.ponteaegola@comune.san-miniato.pi.it) il martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’archivio storico di via De Amicis a San Miniato Basso sarà aperto per la consultazione il giovedì dalle 15 alle 18 e solo su appuntamento. Per prendere un appuntamento: 0571 406719 – archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it

Per accedere ai servizi sarà necessario seguire alcune regole di carattere generale come munirsi di mascherina e guanti, provvedere alla sanificazione delle mani, seguire le istruzioni operative fornite dall’operatore, non occupare gli spazi interdetti al pubblico e non muoversi dalla postazione assegnata. Per quanto riguarda l’accesso all’archivio sarà inoltre necessario indicare, al momento della prenotazione, il numero e la collocazione delle unità archivistiche da consultare e collocare il materiale in restituzione, dopo la sua cancellazione dalla scheda personale, nell’apposita busta per la quarantena, seguendo le istruzioni fornite dall’operatore. Per le biblioteche invece sarà necessario attendere all’esterno il proprio turno, in una fila ordinata, seguendo le prescritte distanze di sicurezza (1,8 metri) ed evitando di creare assembramenti, mentre non sarà possibile accedere ai locali se all’interno vi è già un altro utente. Il materiale in restituzione, dopo la sua cancellazione dalla scheda personale, va collocato nell’apposito contenitore per la quarantena, senza toccare nessun’altra superficie e seguendo le istruzioni fornite dall’operatore.

“Siamo felici di poter riaprire, seppur parzialmente, questi servizi, dando la possibilità alla cittadinanza di poter usufruire soprattutto delle biblioteche, luoghi fondamentali per grandi e piccoli – spiega l’assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Possiamo riaprire garantendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza richieste e, appena si prevederanno delle modifiche alla linee guide, cercheremo di essere pronti a riaprire anche le aule studio, luoghi altrettanto importanti per l’aggregazione e la vita culturale di una comunità. Intanto iniziamo a far ripartire la cultura a San Miniato e speriamo di poter tornare al più presto a pieno regime, con studenti in biblioteca e classi in visita al nostro archivio storico”.

A Castelfranco di Sotto

La biblioteca comunale di Castelfranco per il momento riattiva solo il servizio di prestito che verrà svolto su appuntamento. Le sale lettura e gli spazi dedicati allo studio sono ancora chiusi al pubblico, ma le porte della Biblioteca tornano ad aprirsi per la consegna dei libri ordinati telefonicamente.

Per prendere un appuntamento occorre telefonare al numero della biblioteca (0571 487260) nei giorni martedì e giovedì dalle 9 alle 13 oppure scrivere all’indirizzo mail biblioteca@comune.castelfranco.pi.it, lasciando il proprio numero di telefono. Gli operatori della biblioteca provvederanno a richiamare gli utenti per organizzare il prestito.

In questa fase, data la difficoltà degli spostamenti tra diversi comuni, saranno dati in prestito soltanto i libri posseduti dalla Biblioteca di Castelfranco: il prestito interbibliotecario non è ancora attivo. Nel caso in cui i libri richiesti non fossero disponibili, i bibliotecari proporranno dei titoli alternativi oppure consiglieranno delle modalità di lettura digitale, accessibile attraverso la piattaforma Medialibrary On line.

La consegna dei libri avverrà, nello spazio esterno della biblioteca, nel giorno e nell’ora stabiliti per l’appuntamento. I libri che verranno dati in prestito sono “Covid free” in quanto la biblioteca è stata chiusa per un lungo periodo e completamente sanificata prima della riapertura delle attività.

Per quanto riguarda invece i libri rimasti in possesso degli utenti durante il lockdown che verranno restituiti nei prossimi giorni, saranno messi in una sorta di quarantena di 10 giorni prima di essere nuovamente disponibili per il prestito. Per le restituzioni di tali libri il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 saranno messe fuori della biblioteca delle scatole in cui gli utenti possono riporre i libri da restituire. Non c’è bisogno di affollarsi, in questo momento le scadenze dei prestiti sono tutte prorogate e non saranno applicati blocchi che impediscano ulteriore accesso al prestito.