La collina di Moriolo, apre ricordando le vittime del covid il centro culturale in ricordo di don Luciano

Ispirandosi al poeta dell’antologia di Spoon River ma procedendo liberi, Andrea Mancini e don Francesco Ricciarelli hanno preparato i testi per fare memoria dei morti di coronavirus. Una memoria che si intreccerà con quella di Lindsay Kemp e di don Luciano Marrucci (qui), che sulla collina di Moriolo aveva creato il suo buen retiro ed è sepolto nel suo piccolo cimitero.

Domenica 28 giugno alle 17, ai morti che il covid 19 ha lasciato negli ospedali, senza funerale né l’ultimo saluto da parte dei cari, sarà dedicata una liturgia della Parola nel cimitero di Moriolo, inframezzata dalle danze di Daniela Maccari allieva di Lindsay Kemp, dalle poesie recitate dagli attori Silvia Bagnoli e Paolo Giommarelli e dalle canzoni di don Mario Costanzi.

Per un evento che è memoria e omaggio ma anche inizio, di un percorso che punta a fare de La collina di Moriolo un centro culturale costituito da una chiesa, una foresteria e da una serie di spazi chiusi e aperti, compreso il cimitero, che ospiterà eventi culturali raccogliendo l’eredità di don Luciano Marrucci e dei tanti protagonisti del teatro, della pittura, della poesia, che erano saliti sulla collina in cerca di conforto, in cerca di parole.

“In tanti – spiega Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto Dramma Popolare che patrocinerà l’iniziativa – hanno dedicato brani lirici e teatrali all’incontro con i defunti e citiamo per tutti l’Alighieri e il suo immenso poema. Hanno in genere scelto illustri esempi, sia di persone, sia di poesia, tanti i riferimenti al passato, alla lirica classica. C’è invece almeno un poeta che ha lavorato diversamente. Stiamo parlando di Edgar Lee Masters che ha dedicato le sue liriche alla banalità del mondo con una scrittura a partire dalla lingua di tutti i giorni, vuota di artifici letterari”.

Nella foresteria verrà allestita una mostra di quadri di Stefano Renieri, il pittore di Corazzano recentemente scomparso, che tanto era legato a questi luoghi e al parroco poeta don Marrucci. Ci saranno anche altri spazi di lavoro, almeno sulla carta, cioè una fornitissima biblioteca teatrale, un luogo di proiezione, un luogo di ristoro, il tutto rispettando direttive e distanze di sicurezza.