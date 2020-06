Fucecchio, il museo riapre su misura e con prenotazione

Dopo la biblioteca comunale, anche il museo civico e diocesano di Fucecchio è pronto a riaprire ai visitatori. Dal 27 giugno e con una formula nuova: una visita su misura e su prenotazione, accompagnati dal personale. Chi volesse conoscere in maniera più specifica qualche aspetto della collezione o desiderasse un piccolo approfondimento tematico durante la visita non dovrà che indicarlo al momento della richiesta.

Il museo è aperto il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 prenotando al numero 0571-268262 oppure con una e-mail a museo.prenotazioni@comune.fucecchio.fi.it entro le 12 del venerdì precedente la visita. L’accesso alla struttura è consentito a un massimo di 5 persone contemporaneamente e le visite si svolgeranno a cadenza oraria.

“Finalmente – spiega l’assessore alla cultura Daniele Cei – riapre il nostro museo ricco di storia, con una nuova formula. Torniamo dal vivo con un’opportunità in più, quella di farsi raccontare le opere e la storia di Fucecchio dalla viva voce del direttore Andrea Vanni Desideri”.

Ogni primo e ultimo sabato del mese il museo propone inoltre, ai visitatori che prenotano, una visita speciale di una delle sezioni partendo dai temi trattati nella rubrica on line #paroladidirettore, si inizia il 4 luglio in compagnia di Andrea Vanni Desideri, direttore del museo, con “Il leggio Ferrini e la sala del Seicento” proseguendo poi il 25 luglio con un appuntamento per piccoli coraggiosi sarà possibile, sempre su prenotazione, incontrare la misteriosa abitante del Museo Tommasia Paperini e fare un viaggio nelle botteghe d’artista del Quattrocento.

Nel mese di luglio ci saranno inoltre due appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le notti dell’archeologia e aprirà le visite tematiche del mese di agosto Mirco Bagnesi con un approfondimento tematico sulla sala del 500 mentre il 5 settembre sarà dedicato alla produzione ceramica sempre in compagnia del direttore al quale si affiancherà Gabriele Campigli per una prova pratica di lavorazione dell’argilla.