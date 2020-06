Si chiama Nuova arena Pacini per sottolineare la connessione con il nuovo teatro Pacini. Ma Parco Corsini a Fucecchio, questa estate sarà anche cinema, musica e spettacolo.

Per 4 sere a settimana fino a metà settembre e un totale di almeno 40 serate. Con “Un programma teatrale collaterale – anticipa il direttore artistico Enrico Falaschi – molto importante. Ci sarà una rilettura in chiave moderna del Decamerone, spettacoli sul tema dell’inquinamento, una parte dedicata ai bambini e alle famiglie. Gli appuntamenti di teatro sono 11, di solito il sabato. Ma non è tutto: ci sarà anche una parte dedicata alla musica in fase di programmazione. Parco Corsini e la nuova arena Pacini saranno il fulcro delle serata di Fucecchio e di tutta l’area tra Empoli e Pontedera. È una grande opportunità avere un luogo come questo”.

Anche perché all’aperto, è più facile rispettati tutti i protocolli di igiene e sicurezza. Si entra solo su prenotazione e all’ingresso c’è un gel mani in bustine monouso. Bisogna registrarsi all’ingresso dove sarà anche misurata la temperatura. Sono circa 150 i posti a sedere.

“Abbiamo lanciato una campagna di sostegno: 11 film a 50 euro. Non è per fare risparmiare particolarmente ma con il carnet per garantire una partecipazione elevata”.

“Una stagione particolare – ha sottolineato l’assessore Daniele Cei -. A Fucecchio abbiamo deciso di ripartire con la cultura e la cornice del parco Corsini lo testimonia. In questa area ci sarà l’arena estiva così come c’era tanti anni fa. C’è stato il bisogno di ripensare l’offerta culturale durante il lockdown. La programmazione è ricca, al pari di un normale cinema e ci saranno anche una serie di eventi teatrali che completano l’offerta. Le proiezioni a tema sul Poggio Salamartano saranno gratuite. Così forniamo quell’offerta anche per chi d’estate rimane a casa. È un anche un’opportunità per vivere le bellezze del centro storico. Se l’esperimento funzionerà, saranno maturi i tempi per ripristinare l’arena e farla rivivere anche nei prossimi anni“.

