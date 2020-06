Cinema e serie tv in streaming: l’intrattenimento corre sul web

La diffusione e lo sviluppo di internet negli ultimi anni hanno portato all’introduzione di diverse novità nell’ambito dei settori dell’intrattenimento e dello svago, non ultime quelle relative alla fruizione dei servizi relativi a tv e cinema. App e portali dedicati, uniti all’adozione di tecnologie smart sugli apparecchi televisivi, consentono oggi di accedere a cataloghi di programmi ricchi e personalizzabili, che includono film, cartoni, serie tv, documentari e molto altro. Vediamo in questo articolo quali sono le proposte più interessanti degli ultimi mesi.

Una proposta diversificata e adatta a tutti

Prima di osservare nel dettaglio le principali novità che in questo periodo hanno convinto gli utenti ad abbonarsi a piattaforme di streaming, è interessante osservare come questo tipo di servizi stia incontrando il favore di fasce molto diversificate di clienti, grazie a un’offerta capace di soddisfare l’intera famiglia e gli amanti dei vari generi cinematografici e televisivi.

Ad attrarre particolarmente gli utenti delle piattaforme di streaming è proprio la possibilità di avere sempre a disposizione i propri programmi preferiti e di creare delle liste personalizzate per i vari membri della famiglia, così da tenere a portata di mano i prodotti più amati. Che si tratti di grandi classici o di ultime novità, i cataloghi online includono praticamente ogni genere di proposta, dai documentari ai film romantici, passando per quelle produzioni interamente dedicate a tematiche specifiche, dal mondo del gioco e dei casinò ai reportage naturalistici, passando per programmi educativi, di cucina o addirittura sul tema del riordino e dell’organizzazione delle attività quotidiane, come nel caso della serie Facciamo ordine, che vede come protagonista la nota scrittrice giapponese Marie Kondo.

I cataloghi online sono ormai ricchi di titoli vecchi e nuovi, di grandi film e produzioni esclusive, che mettono l’utente in condizione di scegliere volta per volta cosa guardare, senza vincoli di programmazione, di orario e di pubblicità, a tutto vantaggio di un’esperienza molto più soddisfacente rispetto a quanto di solito si riscontra sui canali tv tradizionali.

I programmi più interessanti del momento

Le proposte delle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Infinity o Disney+, solo per citarne alcune, vengono periodicamente aggiornate con titoli di ultima uscita, nuove stagioni delle serie tv, film da Oscar, produzioni cinematografiche recenti e classici del passato, il tutto a favore di una sempre più ampia varietà di scelta.

Chi ama questo tipo di intrattenimento può valutare mese dopo mese le novità in catalogo e scegliere di abbonarsi a nuovi servizi o variare l’offerta a disposizione in base alle sue necessità, anche grazie al fatto che in genere gli operatori del settore non pongono vincoli alla possibilità di disdire l’abbonamento o di registrarsi senza costi aggiuntivi.

Tra le novità di queste settimane, su Netflix per esempio è possibile trovare Inception, thriller fantascientifico diretto da Christopher Nolan e con Leonardo Di Caprio, che rappresenta uno dei film più significativi degli ultimi anni, ma anche la serie tv cinese Empresses in the Palace, basata sulla storia di una sposa dell’imperatore che riesce a conquistare sempre maggior potere all’interno del palazzo.

Spostandosi sull’altro grande colosso dello streaming, ossia Amazon Prime Video, molto interessante è il documentario Somewhere Else Tomorrow, incentrato sul viaggio in solitaria di un motociclista che sopravvive, in giro per il mondo, con i soli soldi guadagnati lungo il percorso; dal 5 giugno è invece disponibile la serie El Presidente, composta da 8 episodi, in cui il presidente di un piccolo club cileno, Sergio Jadue, si ritrova immischiato in un complotto milionario ordito dal presidente della federazione calcistica argentina.

Di ben altro tenore le ultime uscite disponibili su Disney+, tra le quali spiccano il corto The Simpsons: The longest Daycare, che ancora una volta vede protagonista assoluta la piccola di casa, Maggie, e il film Maleficent: Signora del male, con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer. Tra gli altri interessanti titoli sulle varie piattaforme online, la serie tv “dramedy” Girls (su NowTv e Sky On Demand), i film Il curioso caso di Benjamin Button (su Microsoft Store) e Gran Torino (Sky On Demand), ma anche il toccante documentario Valzer con Bashir, disponibile su Chili, Tim Vision, Rakuten TV e Google Play.