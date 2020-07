Il suo rapporto di collaborazione con i fratelli Paolo e Vittorio Taviani era iniziato nel 1974 con Allonsanfàn, film con protagonista Marcello Mastroianni. Già nel ’79, è proseguita con Il prato, con Michele Placido e Isabella Rossellini, musicando la voce del pifferaio magico.

Al di là di questo legame mediato con San Miniato, la morte del premio Oscar Ennio Morricone, nella notte tra 5 e 6 luglio, è un lutto per tutta l’umanità. E per almeno 3 generazioni, cresciute con in testa e nelle orecchie le colonne sonore dei western all’italiana, di Nuovo cinema paradiso, di C’era una volta in America. Ma l’elenco è enorme.

Trattati di sociologia e antropologia, non solo film, che hanno raccontato e in qualche modo spiegato un pezzo importante della nostra società e della nostra storia. Grazie alle colonne sonore di Morricone, lo hanno fatto toccando il cuore prima ancora di immagini e testi. Un lascito eterno e per tutti.

Morricone era ricoverato in una clinica romana dopo una caduta che aveva comportato la rottura del femore. Il funerale si terrà in forma privata.