Tra cinema e teatro sotto le stelle proseguono gli appuntamenti della Nuova Arena Pacini a Fucecchio, in un luogo di socialità in grado di offrire, in tutta sicurezza, alla propria comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro.

Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, dove le torri della Rocca spiccano immerse nella bellezza della natura, nel pieno centro storico di Fucecchio, venerdì 17 luglio alle 21,30 Pinocchio di Matteo Garrone, adattamento cinematografico del romanzo di Carlo Collodi, un perfetto equilibrio tra elementi narrativi e caratterizzazione di personaggi. Domenica 19 luglio ore 21,30: Favolacce, con Elio Germano, dramma senza filtri che racconta le dinamiche che legano i rapporti umani all’interno di una comunità di famiglie.

Come tutti i sabati l’arena è dedicata al teatro e sabato 18 luglio alle 21,30 va in scena uno spettacolo per famiglie e bambini dai 3 anni in su, il nuovissimo lavoro, di e con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano, Titta&Tonti: missione Cappuccetto Rosso una divertente avventura, accompagnata da musiche, di due buffi e simpatici investigatori pasticcioni che vorrebbero sconfiggere il cattivo delle fiabe, mettendosi i costumi da supereroi.