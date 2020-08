Sabato (22 agosto) alle 21,30, alla Nuova Arena Pacini a Fucecchio, in occasione della commemorazione del 76esimo anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio in cui persero la vita 174 civili, va in scena lo spettacolo L’Eccidio del Teatrino dei Fondi.

L’eccidio è di Riccardo Cardellicchio, per la regia di Enrico Falaschi, adattamento teatrale di Andrea Mancini, con l’interpretazione di Alberto Ierardi, Marta Paganelli e Giorgio Vierda e con i disegni dal vivo di Alessio Trillini e rammenta il massacro del Padule di famiglie, donne, anziani e bambini, nell’agosto del 1944 mentre l’esercito tedesco e nazista si ritira accompagnato dai suoi collaborazionisti fascisti.

Foto 3 di 7













È una commemorazione di un momento di grande dolore, un’orazione a tre voci affidata a personaggi universali: il narratore, il poeta, la donna. Le tre figure ripercorrono i tratti salienti dell’episodio, tratteggiano e danno voce alle storie dei protagonisti dell’eccidio, persone impietrite dalla paura e al tempo stesso rese forti dal coraggio.

La scenografia interamente bianca, minimalista, con monoliti a forma cubica e con gli interventi visivi, astrae la strage dal contesto per evidenziare la sua universalità: un’umanità crudele che cannibalizza se stessa. Allo stesso tempo i suggestivi interventi visivi di Alessio Trillini danno corpo e creano l’immaginario della storia.

Sono trascorsi 76 anni dall’eccidio del padule che ha lasciato un segno indelebile nella vita e nella memoria dell’intera comunità di Fucecchio, Monsummano Terme, Larciano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi.

L’eccidio del Padule rappresenta una pagina nerissima della storia italiana e della provincia di Firenze e Pistoia in particolare. Una barbarie inaudita compiuta dall’esercito nazista, ovvero da quello stesso esercito al fianco del quale il nostro paese era sceso in guerra per il dominio e per la supremazia della razza. Una pagina universale che può interessare qualsiasi uomo condanni la violenza e il nazismo. Un ritratto di una guerra che non risparmia nessuno e coinvolge tutti.

Lo spettacolo, nell’ambito delle iniziative del Comune di Fucecchio per la commemorazione dell’Eccidio del Padule, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (telefono 353.4104119 – info@nuovoteatropacini.it – info@teatrinodeifondi.it).