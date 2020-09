Nella suggestiva cornice di Parco Corsini, nel pieno centro storico di Fucecchio da martedì 8 settembre a martedì 15 settembre, ultimi appuntamenti tra cinema e teatro di prosa, alla Nuova Arena Pacini. sotto le stelle, un progetto del comune di Fucecchio e il Teatrino dei Fondi. Anche a San Miniato Basso, in collaborazione con il comune di San Miniato, il circolo arci e la casa culturale, l’associazione teatrale dà il via agli ultimi spettacoli nell’arena per famiglie Il teatrino di Pinocchio.

Fucecchio

Il cinema e il teatro sotto le stelle hanno accompagnato il pubblico da luglio, per 5 giorni la settimana, per diventare un luogo di socialità capace di offrire, in tutta sicurezza, alla comunità un ricchissimo ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro.

Martedì 8 settembre alle 21,30 è la volta del film Emma regia di Autumn de Wilde, con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Callum Turner, Mia Goth, Josh O’Connor, Chloe Pirrie, un film basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen.

Mercoledì 9 settembre è un appuntamento di teatro con Il Settimo Continente di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani, sul Pacific Trash Vortex, la grande zuppa di plastica. I tre attori sulla scena personificano tre qualificate guide turistiche, il cui scopo è propagandare una nuova e ancora inesplorata meta turistica: il Pacific Trash Vortex, ribattezzato nello spettacolo “Il Settimo Continente”, il primo continente fatto interamente di plastica. Le scene che si susseguono all’interno dello spettacolo sono dedicate alle sconvolgenti attrazioni dell’isola, come fossero i diversi capitoli di una guida turistica: usi e costumi, tradizioni popolari, cucina, come e quando viaggiare, attività culturali, attività all’aperto, sport, rischi e pericoli.

Giovedì 10 settembre e venerdì 11 il film Disney, Onward oltre la magia la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, intraprendono un viaggio per scoprire se, tramite la magia, riescono a trascorrere un ultimo giorno con il padre, morto quando erano troppo giovani per ricordarlo.

Sabato 12 settembre teatro sotto le stelle con uno spettacolo di teatro di prosa con Giullarata a testa in giù di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Una giullarata contemporanea, che recupera lo stile del grande maestro Dario Fo, per affrontare tematiche relative alla crisi della società odierna; come “il grammelot della banca” dedicato alla crisi del 2006 dei mutui subprime, “l’economia circolare” in riferimento al tema dei rifiuti, “le comicronache” al vissuto prodotto dal recentissimo lockdown da Covid-19. Con una spiccata componente comico-surrealista, degna di un Cabaret contemporaneo, gli attori giocano a rompere la barriera fra palcoscenico e pubblico, la cosiddetta “quarta parete”, senza peli sulla lingua.

Domenica 13 settembre è la volta del film Piccole donne, tratto dal romanzo di Louisa May Alcott, che narra il percorso di crescita di una famiglia composta da sole donne.

Martedì 15 settembre chiude l’arena Figli, film con la sceneggiatura di Mattia Torre, interpretato da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, vincitore di 3 Nastri d’Argento. Gli spettacoli sono tutti alle 21,30.

San Miniato

A San Miniato, invece, debutta, Mare Giallo, di e con Marta Paganelli, con le musiche dal vivo di Pietro Borsò, uno spettacolo tratto dal diario di viaggio che l’attrice ha tenuto durante la sua permanenza in un campo Saharawi. Chiude Titta & Tonti: missione Peter Pan di e con Claudio Benvenuti e Serena Cercignano e la partecipazione di 20 bambini.