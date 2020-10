Sabati Fantastici, letture di Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita

“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo”, queste parole le scriveva Gianni Rodari, forse il più famoso poeta italiano per bambini. La fantasia è il motore che nessuna pandemia o lockdown ha potuto fermare. Ma i bambini hanno bisogno di nuovi mondi da immaginare, nuove storie e avventure da fantasticare. Ecco perché a partire da sabato 3 ottobre partono a Castelfranco di Sotto i Sabati Fantastici. Cinque appuntamenti con la lettura dal vivo delle più belle storie i Gianni Rodari dedicati ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Gli incontri, organizzati dalla biblioteca comunale, avranno luogo all’aperto nel giardino di Villa Cavallini e proseguiranno fino al 31 ottobre. Le letture, a cura della cooperativa Promocultura, si svolgeranno in due turni: dalle 10 alle 11 e dalle 11,15 alle 12,15. La scelta dell’autore vuole essere un omaggio a Rodari, visto che quest’anno ricorre il centenario dalla sua nascita.

La partecipazione è libera e gratuita. Per partecipare è necessaria la prenotazione: telefonando alla biblioteca comunale al numero 0571 487260.

Il programma

Il primo appuntamento, sabato 3 ottobre, è con L’omino dei sogni. La settimana dopo, sabato 10, Favole a rovescio e poi, a seguire, sabato 17 ottobre con Alice cascherina. Sabato 24 è la volta de Il Pittore e, per finire, il 31, Favole per bambini che non hanno paura.