“La notte è giovane” a Santa Croce sull’Arno. Il progetto è finanziato da un bando Cesvot del 2019 e concretizzato da Tra i Binari, Rock City ets e dall’associazione Quercia di Mamre che gestisce un centro notturno per creare un laboratorio teatrale che avesse come compimento un’azione urbana, che riguardasse anche il centro notturno.

I lavori erano iniziati ai primi di marzo ed erano stati interrotti dal lockdown. L’obiettivo è quello di realizzare un documentario che sarà presentato a fine novembre che metta insieme centro notturno e questa esperienza. L’idea di fare un video e non uno spettacolo è nata proprio a causa del lockdown per centrare l’attenzione sul centro notturno. “I motivi per cui si può finire in un centro del genere sono tanti e non sempre noti – hanno spiegato -. Siamo entrati piano piano attraverso piccoli laboratori, ci siamo raccontati e ci siamo divertiti con gli ospiti e durante le interviste chi ha voluto partecipare lo ha fatto in modalità varie”.

