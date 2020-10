Giochi online da provare per socializzare in tempi di pandemia

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha recentemente promosso la campagna #PlayApartTogether per incoraggiare le persone a rimanere socialmente in contatto da casa. Nonostante abbia recentemente classificato il gioco incontrollabile come un disturbo, l’OMS potrebbe iniziare a vedere i vantaggi del gioco online.

A tal proposito rientrano anche i giochi online casinò che in molti casi riescono a sostituire i locali fisici e permettono di giocare online con altre persone reali. Il sito Voglia Di Vincere casinò online ad esempio contiene diversi di questi giochi adatti agli appasionati di casinò e slot.

Tornando invece a giochi più classici, dall’inizio della pandemia, i giochi free-to-play come Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Warzone sono stati ancora più popolari. La piattaforma di gioco Steam ha registrato un record di 20 milioni di utenti simultanei e anche il servizio Xbox game pass ha registrato un aumento di iscritti.

Mentre le persone si sforzano a socializzare durante un periodo di distacco fisico, i giochi online stanno assistendo a un boom di utenti. Con una base di utenti che cresce ogni giorno, le persone oggi non cercano solo di ammazzare il tempo, ma anche di socializzare un pò e quale modo migliore per rimanere in contatto con amici e familiari se non tramite i videogiochi?

Pro e Contro della socializzazione online

L’analista di giochi Nick Yee afferma che ci sono tre ragioni principali per cui le persone giocano ai videogiochi, una delle quali è l’elemento sociale. Chiacchierare con gli altri, fare amicizia e costruire relazioni a lungo termine sono alcune delle attività sociali che avvengono nei giochi online.

Socializzare online è ciò che i ricercatori Constance Steinkuehler e Dmitri Williams chiamano un “terzo posto online”. Reso popolare dal sociologo americano Ray Oldenburg nel 1999, il concetto del terzo luogo descrive un ambiente in cui le persone possono riunirsi e socializzare fuori casa e lavorare come caffè e bar.

Questo concetto si applica alla perfezione nei massively multiplayer online (MMO) come World of Warcraft (WoW). I terzi posti online sono un luogo in cui le persone di tutto il mondo possono incontrarsi e socializzare.

Ma il gioco online non è privo di problemi: omofobia, razzismo e sessismo sono elementi prevalenti. Alcune comunità di gioco online hanno sviluppato un comportamento tossico: uno che include cyberbullismo e razzismo.

Secondo la ricerca di Joe Todd Attraverso sulla socializzazione dei videogiochi online, è chiaro che la connessione sociale può derivare dai giochi online. Basta guardare le storie personali all’interno della comunità di gioco per vedere che socializzare attraverso i videogiochi può creare una connessione forte e significativa. La ricerca fino ad oggi ha dimostrato le capacità dei videogiochi di stabilire forti relazioni online.

Alcuni giochi da provare per socializzare online

Con sei diversi pacchetti per feste con una serie di giochi diversi, tutto ciò di cui hai bisogno per giocare è un telefono cellulare e otto dei tuoi parenti più divertenti.

Jackbox Games

Un party game da fare con tutta la famiglia ma non solo. I creatori del gioco hanno anche fornito una pratica guida su come giocare tramite app di videoconferenza come Zoom o Google Hangouts. Il gioco contiene 6 party game differenti e tutto ciò di cui hai bisogno per giocare è un telefono cellulare e otto dei tuoi parenti più divertenti.

World of Warcraft

Se stai cercando di fare nuove amicizie o di entrare in contatto con milioni di sconosciuti, prova a giocare a un gioco MMO come World of Warcraft. Sebbene per giocare siano necessari un canone mensile di servizio e un computer decente, l’aspetto collaborativo delle missioni e del combattimento con i mostri nei giochi MMO è il migliore. Per opzioni più economiche prova The Elder Scrolls Online o una serie di MMO free-to-play come Bless Unleashed e Neverwinter.

Minecraft

Se hai bisogno di intrattenere i bambini ma vuoi anche che imparino, Minecraft è disponibile su tutte le piattaforme di gioco. È un gioco adatto alle famiglie che incoraggia la creatività, il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e molto altro ancora. Minecraft offre anche un’edizione del gioco con lezioni disponibili di matematica, scienze, arti linguistiche, storia e arti visive.