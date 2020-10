La cultura non conosce lockdown: 5mila euro alla biblioteca di Santa Maria a Monte per l’acquisto di libri

Umberto Eco, Dacia Maraini, ma anche saggi di tutte le discipline. Sono gli acquisti della biblioteca comunale di Santa Maria a Monte che accresce il proprio patrimonio librario grazie ai 5mila euro ottenuti dal ministero dei beni culturali.

C’erano proprio le biblioteche pubbliche al centro di un importante decreto firmato il 4 giugno scorso: la finalità è quella di attenuare il periodo “nero” provocato dal lockdown di librerie e biblioteche. Il provvedimento prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli enti locali, tra i quali è rientrata anche la biblioteca di Santa Maria a Monte che aveva presentato domanda.

Visti i tempi, un aiuto senz’altro di non poco conto per chi vorrà usufruire dei servizi bibliotecari, aperti e disponibili al prestito librario. Perché la cultura non conosce chiusura.