La fatica della vita di provincia e la difficoltà di emergere nella scena musicale che conta. La passione che per anni è stata l’unica spinta a continuare e gli spunti raccolti da più parti: c’è tutto questo nel primo album dei Pink Plaza, collettivo musicale con base a Capanne nel comune di Montopoli Valdarno. Avanzi, questo il nome dell’album, è uscito il 26 novembre su Spotify e arriva dopo varie canzoni e un Ep (Extended play: un insieme di brani che non può essere classificato come album).

La storia è quella di un gruppo di giovani che un po’ per noia e un po’ per passione iniziano a fare musica insieme. Il nome, Pink Plaza, è legato al territorio: viene dalla piazzetta rosa, una piazza con le mattonelle di quel colore in via Cesare Pavese a Capanne. La band è composta da Corrado Calafiore, 24 anni di San Romano e Mario Nucci, che di anni ne ha 27 e viene da Santa Maria a Monte. I due si occupano di testi e musiche. Poi, negli anni, in tanti si sono susseguiti e oggi ci sono Paride Fogli, Cristian Giusti e Silvia Bernardini.

Foto 2 di 2



Sono nati nel 2016 e dopo varie canzoni e l’Ep dal nome Fallimento registrato nel 2018, quest’anno hanno deciso, partendo dal mese di gennaio, di incidere il loro primo album ufficiale. Avanzi contiene nove tracce e due collaborazioni: la prima canzone, Punk Mala, con Gianni Battini, in arte Wild, rapper di Forcoli e la numero cinque, Vecchiano, insieme agli Over Head, una punk band con base a San Miniato.

Lo stile dell’album, così come quello del gruppo in generale, non è ben definito: si tratta di una produzione eclettica, che prende spunti da una varietà di ascolti. Avanzi spazia da un genere punk a ritmi rap, passando per delle acustiche malinconiche. D’altra parte, i Pink Plaza non si sono mai indirizzati verso una scena particolare e nel tempo hanno assorbito l’arte da varie fonti di ispirazione.

Il titolo dell’album ha più significati. Avanzi sono anzitutto i brani che avanzavano e che hanno deciso di racchiuderli in un disco. Avanzi sono Corrado e Mario che dopo le varie metamorfosi che ha subito la band alla fine sono rimasti in due a suonare. Un avanzo è anche la piazzetta rosa stessa, che è meno frequentata e più decentrata rispetto al piazzale che si trova al centro della frazione. Avanzi sono gli artisti come loro che suonano e continuano a registrare canzoni “senza vedere mai uno spicciolo ma per pura passione e con l’arrivo del covid si sentono definitivamente morti, se non ci saranno aiuti importanti”.