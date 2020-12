Un testimonial d’eccezione. Sarà la voce di Claudio Bisio ad animare la guida on line del MuDev, il sistema museale che riunisce 21 musei dislocati su 11 comuni dell’Empolese Valdelsa, che mette a disposizione di tutti i suoi visitatori, sia reali che virtuali a distanza, sulla piattaforma Izi.travel.

Alla guida, gratuita e già esistente, Claudio Bisio, legato alla Toscana da una decennale assidua frequentazione – ha una casa nel cuore del Chianti – ha regalato la sua voce e, nell’occasione della registrazione, ha acconsentito anche alla realizzazione di un video che servirà per lanciare il progetto.

Nella audioguida, Bisio interpreta il ruolo del Cicerone, introducendo l’ascoltatore alle bellezze e alle specificità dell’empolese valdelsa e dei suoi musei. Un’iniziativa che va in parallelo ad altre azioni del progetto, #leogoesto, che prevede anche una campagna social realizzata con la “personificazione” di 11 personaggi storici del MuDev. Questi interventi sono stati realizzati grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Firenze a seguito del bando Laboratori culturali.

Una serie di post realizzati su Facebook, ideati dai noti divulgatori di Finestre sull’Arte, caratterizzati da una forma grafica e contenutistica senza tempo. Leonardo Da Vinci e Boccaccio, Benozzo Gozzoli e Indro Montanelli, ma anche il contadino del Padule e l’Arno stesso – scelti per caratterizzare il MuDev come sistema museale legato non solo ai beni culturali tradizionalmente intesi, ma a tutto il territorio, con il suo ecosistema e la sua storia – personaggi storici ed entità che dialogano per far conoscere e promuovere la visita nei musei dell’Empolese Valdelsa.

“Il MuDev prosegue la sua promozione anche durante il lockdown e si prepara a riaprire non appena le condizioni ce lo permetteranno più accogliente, sicuro e ricco di eventi di prima – dice Giacomo Cucini, sindaco con delega alla cultura per l’Unione dei Comuni del circondario dell’Empolese Valdelsa – in questo contesto, il progetto Laboratori Culturali è stato per noi di fondamentale importanza non solo per la promozione, ma proprio per realizzare strumenti di divulgazione online che resteranno fruibili per sempre. Ringrazio Claudio Bisio per la grande disponibilità dimostrata e la Fondazione Cr Firenze per aver sostenuto il nostro progetto, che ci consente di portare avanti i valori di rete, comunità e promozione culturale che stanno alla base del MuDev”.

“Bisio testimonial del Mudev è la dimostrazione di quanto Claudio ami la comunità toscana che lo ha accolto. Credo che qui da noi “si senta a casa” – dice Cinzia Compalati, curatrice del progetto – e questo ha creato immediatamente un senso di appartenenza e uno storytelling spontaneo e coinvolgente. Inoltre sviluppare questo progetto digitale proprio durante l’anno dei delle ‘fermi’ museali ci ha offerto la grande possibilità di essere fruibili anche a musei chiusi”.

“Riteniamo assai efficaci – dichiara il direttore di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori – le iniziative realizzate nell’ambito del nostro bando tematico Laboratori culturali. È stato infatti pienamente recepito e valorizzato lo spirito che ci ha spinto a promuoverlo, fin dal 2017: stimolare processi di innovazione digitale nei musei minori del territorio, sostenuti dalla nostra Istituzione, per potenziarne la fruibilità e incrementare lo sviluppo di nuovi pubblici. Complimenti all’ nione dei Comuni del circondario dell’Empolese Valdelsa per essere riuscita a produrre i nuovi servizi che certamente contribuiranno ad una maggiore promozione e conoscenza del ricco patrimonio artistico e culturale del territorio. Una azione ancora più necessaria in questo momento nel quale l’ arte e la cultura sono fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria’’.

Alla presentazione in streaming sono intervenuti anche Mario Lorini, presidente dell’Associazione nazionale esercenti cinematografici, Daniele Rocca di Danae Project ed Ilaria Baratta, caporedattore di Finestre sull’arte.