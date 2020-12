Il concerto di Natale dei cori scolastici è in diretta web

Le idee, le passioni e la voglia di cantare in compagnia sono molto più contagiose di qualsiasi virus e, cosa non meno importante, non conoscono barriere.

Non sorprende quindi che i cori degli istituti comprensivi della Valdera, di Volterra e di Castelfranco di Sotto non si siano fermati neppure davanti ad una pandemia che ha tenuto e continua e tenere tutti fisicamente distanti.

Grazie all’impegno dei docenti e dei referenti di progetto degli istituti coinvolti, è stato infatti possibile organizzare il primo concerto di natale dei cori scolastici che sarà possibile seguire d0mani (21 dicembre) in diretta Zoom con i direttori di coro e in diretta sulla pagina Facebook del Cred Valdera per tutti i genitori, i parenti, gli amici e i curiosi.

Un evento davvero unico nel suo genere e non semplice da allestire, ma che è stato realizzato proprio per premiare l’impegno di bambini, ragazzi e docenti. Alle 18 di domani quindi tutti di fronte al pc o ad uno schermo collegato con la pagina Facebook per assistere al classico concerto di Natale, con la concreta speranza di poter tornare quanto prima nei teatri e nei luoghi di cultura.