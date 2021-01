Per alcuni appuntamenti c’è già una data, per altri c’è solo il luogo. Altri ancora dovranno per forza essere in streaming. D’altra parte non è certo facile organizzare e programmare in questo 2021, che si è aperto segnato dalla pandemia da coronavirus e anche dai Decreti del presidente del consiglio dei ministri che cambiano le regole spesso e in funzione dell’andamento dei contagi. In un clima così, con i musei appena riaperti e tutto il resto ancora chiuso, cultura e spettacoli non sono stati la priorità quasi per nessuno. Ma l’Arco di Castruccio ha deciso di provarci lo stesso e ha presentato il suo cartellone.

“La Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato – sottolinea il presidente Antonio Guicciardini Salini – ha passato come tutti dei mesi difficili, anche per le richieste pressanti continue di aiuto che riceviamo. Una mattina, un sindaco del nostro territorio ma che non fa parte della fondazione, quello di Palaia, mi ha chiamato dicendomi che tutti i giorni aveva la fila di cittadini a chiedere buoni pasto ma aveva finito i soldi. Feci un giro degli altri sindaci per sapere se era d’accordo e nessuno mi disse di no, così abbiamo donato 15mila euro a questo comune.

Poi siamo intervenuti per i lavori nelle scuole e l’acquisto di ambulanze: la pandemia ci ha impedito di intervenire su quello a cui siamo vocati, cioè l’attività culturale che inevitabilmente è rimasta indietro. Però credo che appena sarà possibile ricominceremo ad arrivarci. Nel 2002 fui uno dei fondatori dell’Arco di Castruccio e se sarà possibile, la Fondazione interverrà ancora sul territorio di Montopoli. Almeno sulle chiesette di San Sebastiano e del Soccorso mi piacerebbe intervenire. State certi che tra 2021 e 2022 almeno su San Sebastiano interverremo”.

Il programma di iniziative dell’Arco di Castruccio, spiega il presidente Marzio Gabbanini, parte dal giorno della memoria, con un’antologia di brani recitati da due attori molto conosciuti nel nostro territorio, che saranno in onda ogni 2 ore dalle 8 alle 20. “Poi vorremmo fare, speriamo dal vivo, uno spettacolo per il primo maggio. Un’altra data certa è l’8 marzo per uno spettacolo con il gruppo Vincanto. Quest’anno questa cosa la vorremmo fare in una frazione, probabilmente a Casteldelbosco o Capanne. Inoltre abbiamo pensato a due mostre di pittura: una già pronta e va solo allestita, è pensata per valorizzare l’artista locale Luigi Marzini. La seconda è dedicata al pittore Giuseppe Landi.

Con i frati francescani abbiamo pensato di organizzare qualcosa sui 700 anni dalla morte di Dante: sabato 17 aprile ci sarà un incontro per contestualizzare l’operato di Dante nella lotta tra francescani, spirituali e conventuali, con la partecipazione di uno storico. Poi confermeremo l’estemporanea di pittura con le scuole, la gara podistica con la Casa Culturale a giugno, il premio San Matteo d’oro e il premio Montopoli per sempre e il concerto di Natale a San Romano. Infine stiamo pensando qualcosa anche su Leonardo Sciascia, di cui ricorrono i 100 anni dalla morte: l’idea è di coinvolgere dei procuratori e associazioni antimafia per fare un evento di alto valore culturale e un dibattito sulla nostra zona industriale. Nel 2022 sono anche i 50 anni di Emergency e stiamo pensando a qualcosa anche con loro”.

