La riapertura dei musei è la luce in fondo al tunnel

Finalmente iniziano a riaprire i musei. Nel corso di questo ultimo anno tra le varie restrizioni che il governo ha dovuto attuare quelle legate alla cultura sono state sicuramente tra le più incisive. Questo perché siamo in un paese pieno di arte, punto di riferimento per turisti internazionali, e in un periodo in cui la collaborazione tra le scuole e i musei è fondamentale per continuare a valorizzare i nostri tesori culturali. Chiudere i musei significa sacrificare una fetta importante dell’economia (nel 2018 ha pesato per il 58% del totale delle entrate registrate in Italia) ma anche rallentare l’educazione e l’esperienza per bambini e ragazzi. In seguito all’introduzione della prima domenica del mese ad ingresso gratuito (scelta di Franceschini del 2014), aveva portato negli ultimi 6 anni fino a 17 milioni di visitatori, tra cui moltissimi italiani alla scoperta del proprio territorio.

Quali sono state le abitudini instaurate nei fine settimana quando nei musei non si poteva andare?

Attività alternative

Da ormai quasi un anno le abitudini di ciascuno sono state stravolte e in particolare è il tempo libero che ha subito molte limitazioni: il fine settimana non è più il momento della spesa grande, delle visite turistiche o dei pranzi in famiglia. Riadattarsi alla nuova normalità in alcuni casi ha comportato una modifica radicale delle proprie attività e in particolare un’impennata dei servizi online. Le piattaforme streaming sono di gran lunga quelle che hanno beneficiato della lunga permanenza in casa: si stima infatti che il consumo di contenuti audiovisivi in streaming sia aumentato del 20% a livello mondiale. Si registra poi un aumento di app di fitness o direttamente di personal trainer digitali. Lo shopping online ha soppiantato quello off-line e stanno nascendo nuove forme di intrattenimento via social.

L’uso massiccio e prolungato della rete ha però comportato anche un aumento dei giocatori d’azzardo, che negli ultimi mesi hanno visto spuntare come funghi siti comparatori come https://www.casinoitaliani.it/ che promettono di confrontare i casinò e di trovare i bonus di benvenuto più convenienti. Infine è esplosa definitivamente la moda dei podcast: sono aumentati gli ascolti e anche i progetti amatoriali di produzione.

La prima chiusura e le contromisure

La prima chiusura musei risale al DPCM dell’8 marzo 2020. Questo provvedimento ha decretato la prima vera chiusura dei musei dalla seconda guerra mondiale ad oggi. In Italia l’industria culturale e creativa (che include musei, ma anche cinema e teatri) pesa l’1,7% sul fatturato, e impiega il 3,6% degli occupati, cioè 830 mila persone.

Tuttavia la reazioni di moltissimi musei, anche italiani, non è tardata ad arrivare e molti sono stati i centri, le accademie e le gallerie che hanno istituito servizi di visite virtuali. Le Gallerie degli Uffizi di Firenze ad esempio hanno organizzato una serie di visite guidate online in periodo natalizio che hanno riscosso molto successo anche nel pubblico più giovane e sono in programma nuovi tour virtuali a tema San Valentino e Carnevale.

nfatti in totale in Italia l’industria culturale e creativa (che include musei, ma anche cinema e teatri) pesa l’1,7% sul fatturato, e impiega il 3,6% degli occupati, cioè 830 mila persone.

Riapertura nazionale

Secondo il sito del Ministero dei Beni Culturali i musei a livello nazionale hanno iniziato a riaprire dal 18 gennaio. Questo è valido per le regioni gialle, nei soli giorni feriali dal lunedì al venerdì. Ogni istituto avrà i propri giorni e orari specifici, ed è tenuto ad esporre nel proprio sito le informazioni necessarie. Tutti i musei di Italia stanno adottando strategie speciali per accogliere più visitatori possibile e incentivare anche la cittadinanza locale. Spesso si è deciso di applicare prezzi limitati e scegliere orari di apertura più lunghi per favorire una certa flessibilità.

Riapertura locale

Nella zona del Cuoio le regole sono le stesse: riapertura dal 18 gennaio se la regione è gialla. Le amministrazioni comunali hanno voluto dare priorità a questa apertura, infatti così ne parla l’assessore alla cultura di San Miniato Loredano Arzilli: “E’ stato uno sforzo importante per l’amministrazione ma era troppo importante riaprire per poter mandare un segnale di speranza per tutto il mondo della cultura.” Si è lavorato per aprire al pubblico il Museo della scrittura a San Miniato Basso, il Museo della memoria di San Miniato, il palazzo comunale e oratorio del Loretino, e la Rocca. Ovviamente sono gli abitanti della Toscana potranno visitare, si spera che i locali abbiano ancora voglia di scoprire e riscoprire il proprio territorio, in vista di una ripresa collettiva in positivo.

Si torna a scoprire le bellezze d’Italia

Questa lunga pausa ci ha insegnato che non è necessario essere turisti stranieri per provare stupore, meraviglia e interesse per le bellezze e i valori culturali che l’Italia ha da offrire. Non serve essere persone particolarmente istruite per voler accompagnare i bambini al museo nel fine settimana. Quel che serve è la volontà di imparare ad essere grati per la ricchezza che ci è stata lasciata in eredità e che finalmente possiamo vedere con occhi rigenerati da mesi di distanziamento e chiusura.