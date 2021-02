Il Museo civico e diocesano di Fucecchio sempre più virtuale: tornano gli appuntamenti del venerdì

Se la situazione sanitaria ha costretto la cultura a reinventarsi per raggiungere i propri appassionati in maniera virtuale, il Museo civico e diocesano di Fucecchio, con il direttore Andrea Vanni Desideri, e l’assessore alla cultura Daniele Cei hanno raccolto la sfida lanciata dalla pandemia dando vita ad una serie di appuntamenti on line che si affiancano, per quanto l’emergenza sanitaria lo permetta, alle visite in presenza riservate a gruppi ristretti e solo su prenotazione. Tornano così i “Venerdì del Museo”, conversazioni virtuali proposte ogni venerdì alle 17 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo con approfondimenti legati alla storia e all’arte locale.

L’appuntamento di venerdì 12 febbraio, in occasione della ricorrenza di san Pietro Igneo, sarà dedicato proprio alle reliquie del Santo, a cui è stato intitolato l’ospedale di Fucecchio in onore del suo operato per l’Abbazia di San Salvatore e per l’intera popolazione, con approfondimenti a cura del direttore del Museo, Andrea Vanni Desideri, e di Monsignor Andrea Cristiani. L’evento sarà soltanto virtuale collegandosi alla pagina Facebook del Museo, pertanto non saranno ammesse visite in presenza.

“Queste iniziative – commenta l’assessore Cei – vogliono essere anche uno strumento per creare aspettative e informare le persone su quanti elementi di valore, quante sorprese, possono trovare all’interno del nostro museo in modo da rilanciare le visite quando sarà possibile farlo in presenza”. Per maggior informazioni è possibile contattare il Museo al numero 0571 268262 o scrivere all’indirizzo mail museo@comune.fucecchio.fi.it. È inoltre possibile restare aggiornati sugli appuntamenti al Museo consultando il sito internet www.comune.fucecchio.fi.it e la pagina Facebook del Museo www.facebook.com/museodifucecchio.