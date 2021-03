Edizione virtuale per il Festival d’Europa a Santa Maria a Monte

“Santa Maria a Monte non può rinunciare anche per 2021 alle sue tradizionali iniziative legate al Festival d’Europa“. A dirlo è il sindaco Ilaria Parrella, nell’annunciare un’edizione 2021 molto diversa dal solito.

“Il rispetto della normativa imposta dalla pandemia – spiega – non permette un normale svolgimento delle attività del Festival d’Europa. Il 5 e il 6 aprile vedremo (in modalità virtuale) un’edizione sicuramente diversa dalle altre ma in cui vogliamo assolutamente essere presenti, con numerose iniziative virtuali. Perché non vogliamo perdere il sapore delle tradizioni“.

Il sindaco presenta anche iul manifesto dell’edizione di quest’anno, con colori rinnovati e un messaggio di speranza.

Tutti gli appuntamento sono sulla pagina Facebook Il Borgo che Vorrei.