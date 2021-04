“Oltre il buio, la luce”, il concorso per i licei artistici della provincia di Pisa

Un momento di riflessione attraverso l’arte: è l’intento del progetto lanciato dall’associazione nazionale degli insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (Ancri) rivolta ai licei artistici di Pisa, Cascina e Volterra. “Oltre il buio, la luce: sacrificio, coraggio e speranza nella lotta dei sanitari alla pandemia di Covid-19’’, questo il titolo del concorso di opere artistiche indetto in collaborazione con l’ufficio scolastico di Pisa e l’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup).

Il termine per presentare le proprie opere scade il 30 giugno e sono ammessi alla partecipazione tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quindi dei licei artistici di Cascina, Pisa e Volterra. I partecipanti potranno spaziare nello stile: sono ammesse, infatti, le tecniche di pittura, disegno, grafica, scultura e incisione. Sarà premiata l’originalità, la fantasia, l’estro. A giudicare, una commissione di tre membri che terrà di conto della “rispondenza al tema, della qualità complessiva dell’opera e dell’efficacia del messaggio”. Le opere dei primi tre selezionati saranno poi donate all’Aoup, che le esporrà nelle strutture ospedaliere in modo tale da diffonderle ai cittadini.

“Sostenere la creatività artistica in questa fase emergenziale di grande criticità per il settore – hanno detto dall’Ancri -, attraverso opere d’arte realizzate dagli occhi dei giovani, è sicuramente un incentivo di fiducia e solidarietà. L’iniziativa vuole diventare un segno di vicinanza rivolta a quei tanti operatori della sanità a cui tutti noi dobbiamo un tributo di riconoscenza per tutto quello che ogni giorno fanno per la comunità”.