Riapre su prenotazione la biblioteca della Fondazione Montanelli Bassi

Sono riaperte al pubblico la biblioteca e la sala studio della Fondazione Montanelli Bassi, ma soltanto su prenotazione, per un numero limitato di presenze. Chi intende prenotare il prestito di un libro o un posto nella sala studio secondo i consueti giorni e orari può contattare la segreteria (info@fondazionemontanelli.it, telefono 328.1289087).

Se un utente prenotato per la sala studio non si presenta all’orario indicato e, in caso di ritardo, non dà conferma telefonica o per messaggio dell’intenzione di arrivare, perderà il diritto della prenotazione.

Maggiori informazioni sul sito: www.fondazionemontanelli.it.