Sfida a colpi di ‘like’: il contest fotografico per immortalare le bellezze di Fucecchio

Un contest fotografico per immortalare le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali di Fucecchio al passaggio di ogni stagione. E’ questa l’idea del contest “ScopriAMO Fucecchio” promosso dal Comune e rivolto a tutti gli appassionati e non di fotografia, che metterà in palio la possibilità di vedere il proprio scatto come immagine di copertina dei principali canali social del Comune di Fucecchio.

Il contest è suddiviso nelle quattro stagioni dell’anno, iniziando da primavera ed estate. Tutti gli scatti inviati tra l’1 e il 30 di ogni mese saranno di volta in volta pubblicati sulla pagina Instagram del Comune di Fucecchio e, al termine del mese di riferimento, la foto che avrà ottenuto più “like” sarà scelta come immagine di copertina della pagina Facebook e come immagine della gallery home del sito internet del Comune di Fucecchio per il mese successivo.

“Ci aspettiamo che questo contest sia un modo divertente per condividere le bellissime foto che ogni giorno vengono scattate sull’intero territorio fucecchiese – spiega l’assessore a cultura e turismo Daniele Cei -. Vogliamo offrire uno spazio alle tante persone che passeggiando all’aria aperta scoprono o riscoprono i luoghi più belli che caratterizzano la nostra città, oltre che per mostrare a chi non conosce Fucecchio le grandi potenzialità che ha dal punto di vista turistico”.

Per il momento sono stati definiti i temi fino al 30 settembre, ovvero: maggio e giugno sarà dedicato alla primavera; luglio, agosto e settembre all’estate. Per partecipare al contest basta inviare il proprio scatto (che dovrà essere in formato .png oppure .jpg) all’indirizzo mail comunica@comune.fucecchio.fi.it, insieme alla liberatoria (scaricabile dalla pagina dedicata sul sito del Comune a questo link http://www.comune.fucecchio.fi.it/news/scopriaamo-fucecchio) e alla copia di un documento di riconoscimento. Gli allegati, complessivamente, non dovranno superare la dimensione massima di 15 megabyte. Gli scatti saranno pubblicati di volta in volta sulla pagina Instagram del Comune di Fucecchio.