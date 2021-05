Festival Leggenda a Empoli, oltre 80 eventi con 32 autori invitati e 90 classi coinvolte

Empoli si appresta a dare il via ai tantissimi eventi organizzati per Leggenda, festival della lettura e dell’ascolto organizzato dal Comune di Empoli. Appuntamento da giovedì (6 maggio) a domenica (9 maggio) per un’edizione fruibile esclusivamente in modalità online.

Empoli anche per il biennio 202-/2021 ha ottenuto la qualifica di Città che legge, assegnata da Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’associazione nazionale Comuni italiani, alle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. I numeri di Leggenda 2021 sono notevoli. Un dato su tutti: sono 82 gli eventi organizzati; 50 gli incontri con le classi in orario scolastico organizzati dalla biblioteca (15 rivolti all’infanzia, 19 alla primaria e 16 alla secondaria di I grado); 20 incontri, laboratori, incontri di formazione per adulti organizzati dalla biblioteca su prenotazione.

Questi, in cui ci sarà interazione tra autori e partecipanti, si svolgeranno su piattaforma Meet e saranno visibili solo a chi si è prenotato. Cinque le dirette streaming su YouTube della biblioteca e sulla pagina Facebook di Leggenda e della Biblioteca. Quattro gli spettacoli teatrali a cura di Giallo Mare minimal teatro. Tre gli incontri di Viruslibro in diretta streaming su YouTube della Biblioteca e sulla pagina Facebook di Rinascita, Viruslibro e Leggenda. Saranno 32 gli autori ospiti e due attori coinvolti, oltre alla Compagnia teatrale Factory Transadriatica.

Leggenda rappresenta la sintesi del sistema di educazione e formazione alla lettura e all’ascolto, che parte dalle esperienze consolidate portate avanti nei servizi educativi per l’Infanzia e nelle diverse realtà scolastiche, passando per le innumerevoli iniziative di promozione della lettura organizzate e promosse dalla biblioteca comunale. Ecco perché il coinvolgimento delle scuole è totale. Tutti i servizi educativi per l’infanzia hanno aderito al festival, realizzando un ricco programma di promozione della lettura. I video realizzati saranno pubblicati su Facebook di Leggenda sabato (8 maggio) e domenica (9 maggio). Sono 90 le classi di infanzia, primaria e secondaria di I grado che parteciperanno agli incontri con l’autore.

Nella fase preparatoria, fra febbraio e aprile, ruolo fondamentale l’ha avuto la formazione degli insegnanti con 36 di loro che hanno partecipato al percorso di 10 ore organizzato da PromoCultura e Giallo Mare e rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Altri 18 insegnanti hanno partecipato a singoli incontri facoltativi (di cui 7 docenti delle scuole secondarie I grado). Tra insegnanti ed educatrici dei servizi per l’infanzia, in 70 hanno partecipato all’incontro con Franco Lorenzoni organizzato dal centro studi Bruno Ciari

Fra marzo e aprile si sono svolti laboratori con le classi: 13 sezioni delle scuole dell’infanzia e 14 della scuola primaria hanno partecipato ai laboratori a cura di Giallo Mare e agli incontri Ti presento il festival a cura di PromoCultura.

“Si ringraziano – dice il Comune di Empoli – gli sponsor tecnici Fondazione Sesa, per aver messo a disposizione la strumentazione tecnica e gli spazi da cui verranno trasmessi tutti gli eventi e Unicoop Firenze per il supporto alla campagna pubblicitaria. Si ringraziano le scuole e gli insegnanti che hanno aderito con entusiasmo, nonostante le difficoltà che un’edizione completamente online comporta, alle proposte formative e ai laboratori e tutti gli autori, che anche questo anno stanno dimostrando una grande attenzione, professionalità e collaborazione nella realizzazione di Leggenda”.

Leggenda è organizzato dal Comune di Empoli – biblioteca comunale Renato Fucini – in collaborazione con il centro studi Bruno Ciari (formazione) Giallo Mare Minimal teatro (formazione e direzione artistica spettacoli), PromoCultura (formazione e supporto alla logistica), Libreria Rinascita (Viruslibro e attività di promozione) , Cuentame e San Paolo (attività di promozione). Il festival Leggenda si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze e sotto l’auspicio del Centro per il libro e la lettura.

Si ricorda che per partecipare agli eventi a numero chiuso e per assistere agli spettacoli teatrali è necessario prenotarsi a partire dal sito. Le prenotazioni per ogni evento terminano alle 23,59 del giorno precedente l’incontro.