La Giunta comunale di Pisa ha stanziato 100mila euro per la cultura che saranno riservati alle rassegne e festival di spettacoli dal vivo che si svolgeranno in città da giugno a ottobre prossimi (80mila euro) e per le attività realizzate nell’anno in corso (20mila euro). Previste modalità in presenza oppure in streaming. Nelle prossime settimane saranno pubblicati i bandi.

“In merito all’erogazione dei contributi per il settore della cultura, quest’anno ci siamo impegnati e ringrazio gli uffici – spiega l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – per far uscire molto prima rispetto agli ultimi primi anni i bandi d’interesse. Inoltre saranno pubblicati due distinti bandi per specifiche attività. Questo consentirà agli operatori, alle associazioni e a quanti vorranno partecipare attraverso le proprie attività di avere una maggiore consapevolezza delle linee guida previste e quindi di ottimizzare le rispettive programmazioni nell’ottica del contributo comunale. Entrambi i bandi saranno rifinanziabili, per cui se il bilancio lo consentirà potranno essere integrati con risorse aggiuntive”.

A breve sarà emesso il bando per l’assegnazione di contributi ordinari nel settore della cultura per rassegne e/o festival realizzati nel periodo da giugno a ottobre 2021. Il settore è quello degli spettacoli dal vivo, con ingresso a pagamento e/o modalità streaming. Tra i criteri generali, il sostegno e promozione per iniziative con la presenza di artisti professionisti; il numero degli artisti impegnati, il numero degli spettacoli a pagamento organizzati e quello degli spettatori paganti. La valutazione riguarderà anche l’utilizzo o meno della modalità on line per almeno parte delle attività proposte (numero di spettacoli trasmessi in streaming e numero di visualizzazioni in streaming). La percentuale massima di co-finanziamento sarà pari al 75 per cento del piano economico finanziario presentato. In totale sono previste risorse pari a 80mila euro.

Sarà poi pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi ordinari per attività realizzate nell’anno 2021. L’ambito è quello della cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, per attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d’arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per valorizzazione e rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico. L’obiettivo è promuovere iniziative e manifestazioni che concorrano alla valorizzazione e promozione della città, in grado di offrire il meglio in molteplici campi della cultura (arte, natura e paesaggio, musica, teatro, spettacolo), attraverso specifici piani di indirizzo, valorizzando il patrimonio delle competenze locali, intensificando e dando struttura organica e omogenea alle iniziative e alla progettualità culturale.

Tra gli indirizzi generali che saranno indicati nel bando, la valutazione riguarderà il coinvolgimento del territorio; iniziative/progetti che si svolgono in zone periferiche (fuori dalla cinta muraria) o degradate della città; la compartecipazione attiva di enti, istituti, associazioni e altri soggetti del territorio; il livello di impatto sul tessuto cittadino; capacità di attrazione e coinvolgimento di pubblico di più fasce di età; l’interesse, innovatività e qualità della proposta progettuale, la fattibilità/sostenibilità dal punto di vista culturale e organizzativo; la utilizzazione delle modalità on line per almeno una parte delle attività svolte, la gratuità delle iniziative programmate.

Le risorse economiche saranno assegnate in modo proporzionale rispetto al punteggio ottenuto, con una percentuale minima di co-finanziamento del 25 per cento del piano economico finanziario (e comunque non inferiore a mille euro) e massima del 75 per cento (non superiore a 10mila euro). In totale sono previste risorse pari a 20mila euro.