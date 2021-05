Riapre dopo più di un anno il Cinema Pacini di Fucecchio

Dopo 437 giorni di chiusura finalmente riapre il Cinema Pacini a Fucecchio. Li hanno contati uno a uno i giorni di chiusura, ma sabato 15 e domenica 16 il cinema gestito dal Teatrino dei Fondi riaprirà con il film Nomadland.

“Abbiamo pensato che nelle difficoltà serva sempre una buona dose di coraggio e di fiducia – afferma Enrico Falaschi, direttore del Teatrino dei Fondi -. Pensando al bene di Fucecchio e dei suoi cittadini abbiamo ritenuto di riaprire il Pacini dopo un anno di chiusura forzata. La ripartenza sarà molto dura, ma nonostante questo, il Teatrino Dei Fondi è sempre in prima linea al fianco della cultura, dell’arte e della socialità.”

Lo stesso coraggio ed entusiasmo che l’estate scorsa, da luglio a settembre 2020, aveva portato a inaugurare la Nuova Arena Pacini, un progetto del comune di Fucecchio e del Teatrino dei Fondi, al Parco Corsini di Fucecchio. L’unica arena cinematografica estiva, fra Pontedera ed Empoli, aperta cinque giorni la settimana con ventaglio di proposte legate al cinema e al teatro.

Al Cinema Pacini, sabato 15 maggio alle 18,30 e domenica 16 maggio alle 16 e alle 18,30 sarà proiettato Nomadland, film diretto da Chloé Zhao che ha vinto tre Premi Oscar 2021, come miglior film, come miglior regista e come migliore attrice protagonista a Frances McDormand.