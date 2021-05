Il Salotto di Bò, online il nuovo podcast del teatro di Santa Maria a Monte

È online da venerdì (14 maggio) Il Salotto di Bò, il nuovo progetto del Teatro di Bò di Santa Maria a Monte.

Il Salotto di Bò vuole dar voce agli interessi e alle idee di giovani e non, offrendo l’occasione alle persone che hanno in comune la stessa passione di ritrovarsi a bere un caffè in teatro e fare una chiacchierata all’insegna dell’arte. Una chiacchierata che si trasforma ogni volta in un podcast ascoltabile su Spotify e visibile su Youtube, e che in estate prenderà vita in forma live durante gli AperiVintage che avranno luogo nella sede del teatro a partire dal 12 giugno.

“Il Salotto di Bò ospita chi ha voglia di condividere sé stesso con noi – dicono Mattia e Bianca, i creativi del teatro – invitiamo chiunque abbia una passione da raccontare a contattarci tramite il form che trovate sui nostri canali social”.

Per partecipare, infatti, è ancora aperta la call: basta compilare il modulo che si può trovare sulle pagine Facebook e Instagram del Teatro di Bò e dei Pensieri di Bò.

Franco di Corcia Jr, il direttore del teatro, aggiunge: “Con gli AperiVintage riparte il teatro, e siamo voluti ripartire proprio dallo stare insieme, sarà un’opportunità di scambio in cui tutti avranno la possibilità di esprimersi”.