San Miniato, cooking show degli chef alla Marrucola

Domani (24 maggio), dall’agriturismo La Marrucola di San Miniato, andrà in onda una puntata speciale del cooking show di Fondazione San Miniato Promozione, condotta dallo chef e docente Marco Nebbiai. Il cooking show stavolta si collegherà dal concorso Ripieni da favola, la sfida voluta dall’azienda di San Miniato Marrucci Ugo e dal suo Patron Nicola Marrucci, che coinvolgendo l’Associazione Cuochi Pisani sta cercando un ripieno che stupisca. I parametri per partecipare, cinque ingredienti obbligatori: scorfano, faraona, pecorino, topinambur e cavolo nero, da scegliere, abbinare e mischiare per dare libero sfogo alla creatività.

“In un momento storico come questo, dove la categoria dei cuochi ha subito per mesi uno stop forzato, vedere tanta partecipazione e motivazione ci fa capire quanta voglia c’è di tornare nelle cucine e riprendere con forza il nostro lavoro – queste le parole del presidente dell’associazione cuochi pisani Stefano Fantozzi, che continua – l’associazione cresce ogni giorno, è per questo che vogliamo essere attivi e propositivi di iniziative per i nostri associati”.

Un’iniziativa voluta per valorizzare i prodotti di San Miniato e parallelamente le capacità degli chef dei ristoranti della provincia pisana. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai sei finalisti Antonio Geri, Francesco Pannullo, Andrea Bicicchi, Fabio Rispoli, Roberta Mariotti e Liliana Stredie e i complimenti all’azienda Marrucci Ugo e all’associazione cuochi pisani per l’iniziativa.

La sfida verrà trasmessa sui canali social (Facebook ed Instagram) di Fondazione San Miniato Promozione, dalle 19,30.